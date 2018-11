Con Detective Pikachu, los Pokémon adquieren vida

Warner Bros. lanzó este lunes el tráiler oficial de Detective Pikachu, la primera película live-action de la franquicia de Pokémon. Ya se había anunciado que llegará a la gran pantalla el 10 de mayo de 2019.

Inspirado en el videojuego, el joven Tim Goodman, interpretado por Justice Smith, tiene que investigar la desaparición de su padre junto a Pikachu. Pero, eso sí, un Pikachu poco convencional, que esta vez no estará junto a su inseparable amigo Ash Ketchum.

El actor Ryan Reynolds dará la voz a Pikachu, que para esta película se convierte en un peluche. Y, aunque en la película todos escuchen al Pokémon decir pika, pika, solo Tim puede escucharlo hablar como si fuese un humano.

Partner up with a legend. @VancityReynolds is #DetectivePikachu in theaters Summer 2019! pic.twitter.com/QyX0TyUP74

— POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie) 12 de noviembre de 2018