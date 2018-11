Daredevil, el diablo vuelve a sus orígenes

Previamente, en el universo de series de Marvel: Hell’s Kitchen, uno de los barrios más “bravos” de Nueva York, se ve en crisis luego de que sus Defensores (The Defenders) perdieran a uno de sus miembros más importantes, quien desapareció durante la explosión de un edificio durante su última misión. Matt Murdock, el diablo rojo o Daredevil había muerto, pero como todo en el mundo de los superhéroes no es para siempre; resulta que no estaba tan muerto pues debía volver para la tercera temporada de su serie propia. Es así como llegamos a lo que nos compete: Daredevil, temporada 3.

Durante varios años Netflix se encargó de armar su propio universo de superhéroes con personajes que no se encargaban de viajar entre universos para salvar a la tierra. Decidieron apostar por unos más aterrizados al ciudadano común que, a pesar de tener superpoderes, buscan tener vidas “normales” y se preocupan por su comunidad.

Esto lo justifican con la desconfianza que ha crecido en la gente luego de la batalla de Nueva York, en la que los Avengers y los extraterrestres Chitauri, destruyeron gran parte de la ciudad y que, según cálculos de la empresa Kinetic Analysis, habría costado unos $ 160.000 millones en daños. En serio, una empresa hizo ese cálculo.

Pero ya volviendo a lo que nos compete, en esta tercera temporada, Matt Murdock (Charlie Cox) hace un regreso en perfil bajo, volviendo a los orígenes del personaje. De hecho, la historia deja ese rumbo místico que tomó al final de la segunda temporada al tratar de juntarse con las historias de Iron Fist y, posteriormente, The Defenders, con la trama de el clan de la mano (The Hand).

En esta historia retoma al supervillano, menos súper pero más villano que tiene la ciudad de Nueva York, y se trata del mafioso Wilson Fisk (Vincent D'onofrio), un asesino cerebral que se encarga de manipular al FBI, a los miembros de la comunidad, al sistema judicial y a todo el que se le cruce por delante. De hecho, por medio de esta técnica se crea el otro supervillano, un poco menos villano que Fisk, pero más super: Bullseye, aunque no se da una referencia clara de que su conversión hasta el final. Sin embargo, todo el que tenga una mínima referencia de los comics sabrá que se trata de él pues, desde el primer episodio se menciona su nombre: Benjamin Pointdexter (Wilson Bethel).



La serie arranca un poco lenta, tratando de retomar el pasado de Murdock y poniendo en contexto la actualidad del resto de personajes como Karen Page (Deborah Ann Woll), que en su papel de periodista investigadora, empieza a sentir delirios de persecución por sus pecados de la primera temporada y de su vida previa a Nueva York. En cambio, Foggy Nelson (Elden Henson) quiere poner su contribución para mejorar la ciudad y la vida de su familia que posee una carnicería en 'La cocina del infierno'.

Hay que llegar hasta más o menos la mitad de la serie para que los episodios dejen al final las ganas de seguir viendo un episodio tras otro. Al principio, lo único que te obliga a seguir viendo es el sentido de compromiso que se ha creado con un personaje con el que ya has compartido dos temporadas previas.

Hay otro elemento que lo salva al principio y es que técnicamente mantiene ese estilo cinematográfico de peleas vistosas y apasionante. Si durante la primera temporada disfrutaste del plano secuencia en la escalera, en esta tercera vas a encontrar uno que te va hacer caer del asiento, levantarte, volverte a caer y volver a levantar. Simplemente, muy bien realizado.

No obstante todo esto, las series de Marvel en Netflix parecen estar condenadas a la extinción. No solo porque Disney ya tendrá su propio servicio de streaming y con él probablemente migren todas las licencias de superhéroes de la cadena de Stan Lee, sino porque ya el público ha demostrado algo de desinterés.

En semanas anteriores se anunció la cancelación de las series individuales de Iron Fist y Luke Cage (aunque existen rumores de que podrían volver juntos en una serie del arco de historia Heroes for Hire de los comics) y además se publicó que según la consultora Nielsen, las cifras de espectadores de la tercera temporada de Daredevil la audiencia se ha perdido en un 57% tras sus primeras semanas en el catálogo de Netflix.

Por ahora, solo quedará esperar a la segunda temporada de The Punisher anunciada para 2019 y ver qué sucede en el futuro de estos superhéroes neoyorkinos también en el lapso del próximo año, pues sus actores aún tienen contratos con Netflix. (O)