La película ‘Cicatrices 2’ se hará con talento ecuatoriano.

En el 2005 se estrenó Cicatrices, la que protagonizaron los actores mexicanos Nora Salinas (Clara) y Rodrigo Abed (Julián). Trece años después el proyecto de una secuela del filme se concreta, pero esta vez contará con talento ecuatoriano, de la mano de la productora JM FILMS, creadora de Con alas pa' volar y 2 papás en Navidad y con la dirección del cineasta quiteño Álex Jácome.

La película, dirigida por Paco del Toro, fue una de las más vistas, con más de 10 millones de DVD vendidos. “Cicatrices no es una película normal, es cristiana, de culto, es un filme que se ha convertido en un clásico (...). La película ha dado la vuelta al mundo (...)”, indica Abed, quien considera que a través de la película se han restaurado millones de matrimonios.

Jácome toma este trabajo como una bendición, alegría, pero al mismo tiempo una responsabilidad, oportunidad para aprender de la experiencia, conocer a grandes profesionales y seres humanos y exponer el talento ecuatoriano y el país. El cineasta también se ha planteado el desafío de mostrar nuevos rostros en esta producción.

En agosto de este año surgieron las conversaciones, luego de que Jácome se pusiera en contacto con Abed. Inicialmente el quiteño quería reunirse con Del Toro, quien no pudo recibirlo, pero un amigo le sugirió a Jácome que hablara con Abed.

El cineasta quiteño Álex Jácome ha dirigido películas como 'Con alas pa' volar'. Foto: Jorge Peñafiel

El mexicano comenta que, antes de que se enfermara Del Toro, empezaron a hablar de hacer un argumento de Cicatrices 2. “Al hacer la película 2 trataríamos de darle una “revancha” a las mujeres que se quedaron como con ese sentimiento de que el filme había sido muy machista y que el hecho de que al final quedaran juntos, pues sí, tenía que ser justificado como un milagro, porque ninguna mujer puede aguantar ese tipo de maltratos (...)”, explica el mexicano, quien también es predicador.

El actor señala que en la continuación de la producción una vez más abordarán los problemas de la familia. También tratarán sobre la violencia, la violencia de la mujer al hombre, entre otros temas.

De acuerdo con Abed, la historia se “abre en Galápagos” y allí estarían dos personajes claves que serían actores ecuatorianos, el papá de Clara, a quien da vida Salinas y que ya está al tanto del proyecto. “Hemos pensado si pudiera ser ecuatoriano o mexicano, que hizo su vida en Ecuador... De los seis personajes más importantes, dos de ellos serán ecuatorianos. Seguramente regresarán las mamás/suegras, que eso es como algo clásico y que a la gente no se le olvida, el chiflidito regresará (...)”, explica, y agrega que tratarán de que también retorne la actriz que dio vida a la nana.

Aunque no tienen el mes definido para empezar el rodaje, el mexicano indica que a diferencia de una película tradicional, lo “sobrenatural” juega una parte importante en esta producción. “Yo creo que va a ser muy rápido, yo me imagino que para el año que entra en esta fecha deberíamos estar filmando aquí, pero no sabemos en dónde queda el 'aquisito' en este momento”, dice entre risas.

En México y Estados Unidos realiza master class, en la cual comparte su experiencia en la actuación, de cómo crea sus personajes o cuál es su forma de trabajar. “Mi medio natural ha sido básicamente la televisión, allí es en donde me he movido, y es hacia donde va todo”, cuenta, e indica que también tiene previsto ofrecer talleres en Ecuador, en marzo del 2019. Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Loja son algunas de las ciudades tentativas para las clases magistrales.

Viaje de Abed a Ecuador

Jácome sugirió a Abed que visitara Ecuador primero para que conociera, para ver si de pronto se podía grabar en territorio ecuatoriano y a su vez surge el interés de algún inversionista.

El viaje se concretó del 24 al 30 de octubre y antes de su llegada, desde agosto hasta antes de arribar al país, según cuenta el mexicano, trató de conocer actores, músicos, directores y del país. “Me di cuenta de que es un país muy original y que hay mucho talento, y que se han quedado en el medio, no solamente geográficamente, sino que se han quedado en medio de entre Colombia y México, o entre Colombia, Argentina y México, culturalmente, en la industria, en general (...)”, comenta.

La actuación 'una carrera de milagro' para Abed

El 13 de septiembre Abed cumplió 28 años de trayectoria en la actuación y considera que es “una carrera de milagro”. “Yo digo que es un milagro porque entrar a la escuela de actuación a la que yo entré, en el momento en el que entré era casi imposible. No solamente entré allí sino de inmediato me becaron, no solamente me becaron sino de inmediato entré a la otra escuela más importante de Televisa”, comenta, e indica que hasta en el cuarta escuela que hubo terminó siendo maestro.

Fue alumno del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, fue parte del Star System , estudió su posgrado con los actores Adriana Barraza y Sergio Jiménez, y también maestro del CEA infantil. “Todas estas cosas habían pasado de los 17 a los 20 años (de edad)”, sostiene el actor, de 46 años.

Rodrigo Abed es parte del elenco de la serie 'Tijuana', de Netflix, que se estrenará en el 2019. Foto: Jorge Peñafiel

Asimismo, señala que “nunca” hizo una audición para un personaje y a los que dio vida le llegaban por “algo”. “Dios siempre se ha compadecido de mí de muchas formas, de mi necedad, de mi tontería, de mi ignorancia y de las poquitas veces que hice una audición no me quedaba, entonces era cosa rarísima”, cuenta.

Sobre cómo encarnó a Bernardo en la telenovela María la del barrio, cuenta que el actor estaba haciendo el personaje y llevaban toda la mañana tratando de hacer las escenas y “el chavo no podía”. “La productora me conoce de mucho tiempo atrás y le dicen 'a ver háblale a Rodrigo y dile que se venga a salvar este llamado'. Yo estaba literal, acostado durmiendo, y me dicen: 'te puedes venir para acá porque tenemos esta bronca y llegué (...) hice este personaje breve'”, cuenta.

En la que audicionó y sí se quedó con el papel fue para la serie de Netflix, El chapo, en la cual dio vida a Amado Carrillo.

Abed también ha participado en El señor de los cielos, en la primera temporada, (César Silva de la Garza, el presidente) y en la secuela de esta serie El Chema, con el mismo papel. “En El señor de los cielos me habló Epigmenio Ibarra, periodista y productor, con quien había trabajado en 'Mirada' y en 'Capadocia'. Me llamó y me dijo: 'oye estamos haciendo esta serie, es un híbrido, es algo nuevo, no sabemos qué sea (...). Si te habla Epigmenio no le dices que no, fui y lo hice (...)”, cuenta.

Su primer papel fue en un videoteatro, con Sergio Jiménez, en Los signos del zodiaco, en ese entonces tenía 19 años. Trabajó con la mamá del productor mexicano Luis de Llano Macedo, Rita Macedo.

En enero del 2019 está previsto el estreno de la serie Tijuana, en Netflix, en la cual también hace parte del elenco Abed. “Esta serie habla sobre periodismo... Trata sobre la redacción de un periódico y de sus periodistas y reporteros suicidas, de esos que andan arriesgando la vida por buscar la nota pase lo que pase (...)”, explica, y agrega que en un inicio se iba a titular Tinta roja. (E)