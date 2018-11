‘El cascanueces’ y la magia de sus cuatro reinos

El cascanueces, el amado cuento de Navidad sobre juguetes que cobran vida, se traslada de los escenarios de ballet a la pantalla grande en una historia de acción y aventuras que será presentada hoy por Walt Disney. En Ecuador, el filme ya se exhibe en las salas de cine.

En la película El cascanueces y los cuatro reinos (The Nutcracker and the Four Realms), Mackenzie Foy interpreta a Clara, la niña de 14 años que está fascinada por la ingeniería y trata de descubrir cómo destrabar un regalo de Navidad dejado por su madre, que acaba de morir.

La película está basada en el cuento escrito por E.T.A. Hoffmann en 1816 (El cascanueces y el rey de los ratones) y la adaptación de Alejandro Dumas para el ballet de Chaikovsky de 1892 El cascanueces, que se presenta en escenarios de todo el mundo durante la época de Navidad.

De acuerdo con una crítica que realiza el diario argentino Clarín sobre la producción, “es el aspecto visual el que compensa el déficit narrativo. Los más de 130 millones de dólares invertidos en esta producción se notan: como en La Bella y la Bestia, la ambientación es casi perfecta. Todos los rubros técnicos crean la magia que todo cuento de hadas necesita y rescatan del naufragio a este Cascanueces”, refiere ese medio.

En el sitio web del diario español El Mundo se afirma que “las imágenes son impecables, aunque no muy originales, pero el afán por resaltarlas y enriquecerlas casi ahoga una narración un tanto pesada, aunque pretenda ser un cuento y, por tanto, algo ligero y rápido”.

El filme de Disney incluye solo una parte del ballet de una producción teatral clásica de El cascanueces. En la película, las estrellas del American Ballet Theatre Misty Copeland y el bailarín ucraniano Sergei Polunin realizan un espectáculo para la protagonista.

Además de Foy, el filme cuenta entre su reparto con Helen Mirren, Keira Knightley, Morgan Freeman y Eugenio Derbez.

La banda sonora de la película, que hoy también se estrena en Estados Unidos y México, tiene música original de James Newton Howard, así como piezas del ballet de Piotr Tchaikovsky basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann y está dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Fall of me, sencillo que Andrea Bocelli interpreta con su hijo Matteo en su álbum Sí, es parte del soundtrack de la producción.

Reparto

Misty Copeland, bailarina de ballet, es la primera mujer afroamericana en ser principal dancer en el American Ballet Theatre, y el bailarín ucraniano Sergei Polunin son parte de la película.

Animación

El Rey Ratón, creado por completo en CG, está hecho de 60.000 ratones que corretean por la silueta de su cuerpo según se mueve. (E)