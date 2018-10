Naomi Watts será la protagonista de la precuela de 'Game of Thrones'

Madrid -

Tras largas negociaciones, HBO ficha a la estrella internacional Naomi Watts para protagonizar la precuela de 'Game of Thrones'. El escenario principal volverá a ser Poniente y tendrá lugar miles de años antes del nacimiento de Jon Snow (Kit Harington) o Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

El personaje al que interpretará Watts, cuyo nombre es aun desconocido, es una mujer con gran carisma que pertenece a la alta sociedad y que guarda un oscuro secreto, según ha informado el equipo creativo de la serie a Deadline. Si la actriz australiana encarnará a una Targaryen o a una Lannister sigue siendo un misterio.

La serie, creada por Jane Goldman y George R.R. Martin, narra la decadencia de la era dorada de los héroes a las horas más oscuras de su historia. La ficción dará respuesta a muchos enigmas que la versión original no ha terminado de explicar: desde los secretos más espeluznantes de la historia de Poniente, hasta el verdadero origen de los caminantes blancos, pasando por los misterios del Este a la leyenda de los Stark. "No es la historia que creemos que sabemos", asegura el medio sobre la trama.

"Es un escenario completamente diferente, corren tiempos muy distintos en Poniente. El espectador lo percibirá diferente pero reconocerá que sigue siendo 'Game of Thrones'", dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, a Deadline en una entrevista en julio.

Sobre el resto de personajes que se adentrarán en los entresijos del poder de Poniente, Bloys señaló que en la precuela "habrá personajes femeninos muy fuertes". También desveló que "hay muchos y muy complicados líderes en el capítulo piloto".

El nombre de la precuela también es desconocido, así como los nombres del resto de intérpretes que completarán el elenco y la fecha prevista de estreno. Lo que sí se sabe es que ninguno de los miembros del reparto original participará en el nuevo proyecto de HBO, ya que tiene lugar 8.000 años antes de 'Game of Thrones', cuya octava y última temporada llegará en 2019.

Hasta que arranque el rodaje, Watts está a la espera de estrenar títulos como el drama familiar 'Once Upon a Time' en Staten Island; 'The Wolf Hour'; 'Boss Level', donde compartirá pantalla junto a Mel Gibson y la película dirigida por Julius Onah, 'Luce'. Entre sus proyectos más recientes destacan la secuela de David Lynch, 'Twin Peaks'; la mini serie 'Gypsy' de Netflix o 'El castillo de cristal', que protagoniza junto a Brie Larson y Woody Harrelson. (E)