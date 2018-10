Freddie Mercury, la leyenda que vive en sus fanáticos

Bohemian Rhapsody, la película que narra la historia de Queen, el famoso cuarteto que lideraba Freddie Mercury, es una producción que desde que comenzó a filmarse en septiembre del 2017 despertó la expectativa de los seguidores de esta agrupación.

Hoy llega a las salas de cine nacionales y en el estreno, algunos seguidores quieren comprobar si su protagonista, el estadounidense Rami Malek, logró hacer creíble su interpretación como el divo rockero.

Martín Guerrero destaca de Freddie Mercury su voz, su talento musical innato y su rol de compositor.

El cantante Israel Maldonado, de La Chicha Power, afirma que sus compañeros de agrupación, su novia y él tienen previsto asistir al cine para ver el largometraje. “Yo era muy jovencito cuando Freddie Mercury murió, tenía 12 años, así que siento que estoy viviendo una locura por el artista y por Queen”, dice el también actor.



Israel Maldonado asegura que Freddie Mercury lo inspira y que la canción Somebody to love lo ha marcado en su vida.

Maldonado cuenta también que en el colegio, cuando salió el disco Live at Wembley ‘86, tanto él como sus compañeros lo habían comprado y quien no lo tenía lo prestaba, relata.

Ceci Juno tiene un afiche del grupo del año 74 sobre su primera gira que hicieron en Estados Unidos y varios de sus discos.

“Él ha estado en mi vida desde que yo comencé mi formación como artista (tiene 20 años de carrera). Yo he estudiado mucho su manera de llevar al público, de emocionarlo, cómo gesticula, a mí personalmente me ha influenciado en mi performance”, revela.

Juan Molina tiene un tatuaje en un brazo con el rostro de Freddie Mercury, así como varios discos de la agrupación.

Ceci Juno, cantante guayaquileña, considera que Queen es una de las bandas más relevantes en la historia. We will rock you fue la primera canción que escuchó de la agrupación Juno, pero afirma que justamente el tema que titula a la película que dirige Bryan Singer tiene un valor agregado en su carrera. “Bohemian Rhapsody es realmente la obra más emblemática y me enseñó desde pequeña, a los 13 años, que la música no necesariamente tiene que seguir una estructura y se la puede hacer de una manera muy teatral, como lo hizo Freddie Mercury”, añade.

Juan Molina, bajista de la banda La Chicha Power, tiene tan marcada su afición por el artista que se hizo un tatuaje de él en un brazo. “Las guitarras tan bien elaboradas de Brian May, que son una cosa tan espectacular, los bajos de John Deacon, que es uno de los más subestimados e importantes de la historia del rock, y la base de Roger Taylor, que es un ritmo conciso y lleva todo el tiempo el ritmo del grupo”, recalca.



Marvila Ortega tiene en su lista de reproducciones la música de Queen y es su favorita también, afirma, para ir al gimnasio.

Para la cantante Marvila Ortega, la música de Queen es parte de su día a día. Está en su playlist, la más escuchada Radio Ga Ga, y es de sus grupos favoritos. “Queen para mí son como los masters en armonía, es una cosa de locos, para que los cantantes puedan estudiar todas las voces que hicieron en estudio para distintas grabaciones”, dice Ortega, quien comparte su afición con su esposo y también cantante Martín Guerrero. “Queen es después de los Beatles, para mí, la mejor banda de todos los tiempos. Toda mi vida los he oído y han sido un referente musical para mí. Bohemian Rhapsody es probablemente la mejor canción progresiva de la historia. Conjugando balada, rock y ópera”, dice. (E)