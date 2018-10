Heidi Klum muestra detalles de su disfraz de Halloween

Los Ángeles -

Poco antes de la noche de Halloween, la modelo Heidi Klum mostró algo más sobre su disfraz de este año publicando una breve grabación en su cuenta de Instagram.

"¿Alguna idea?", escribió la alemana junto a un video en el que se ve una prótesis de un pie grande y gris. "¡En breve lo descubrirán!", añadió junto con el hashtag "#Dosdíasmás #Deseando".

El miércoles Klum, que tiene cuatro hijos, celebra su decimonovena fiesta de Halloween en un club neoyorkino y desde hace semanas revela pequeños detalles sobre los preparativos en sus redes sociales.

Sus seguidores trataron de averiguar el personaje del que se disfrazará escribiendo sus apuestas en Instagram: un pie con trombosis, King Kong, zombie, Fiona, la Estatua de la Libertad, Bigfoot o bebé Klum. Sin embargo, la modelo no mostrará el secreto hasta el 31 de octubre.

Klum reveló al "Hollywood Reporter" que en esta ocasión su disfraz será "muy muy lindo" ya que el año pasado su aspecto no fue muy agradable. En 2017 se caracterizó como lobo a modo de homenaje a Michael Jackson en el videoclip de "Thriller" (1982).

La modelo y presentadora aseguró a la revista estar realmente orgullosa de su reputación como "reina de Halloween" y contó que tanto ella como sus invitados se toman muy en serio el disfrazarse, ya que nadie puede entrar en la fiesta si no va bien caracterizado.

En anteriores fiestas de Halloween Klum se disfrazó del personaje de cómic Jessica Rabbit, de Cleopatra, de gorila o de vampiro. Su look de 2013 como abuela arrugada con pelo gris y bastón le gustó especialmente, contó el lunes al "Hollywood Reporter". "Entonces no me convertí en otra persona, sino en mí misma con unos cuantos años más". Su imagen futura le divirtió mucho, aseguró.