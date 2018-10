Música de los 80 y 90 se revivió en show en Guayaquil

Anécdotas colegiales revivieron los asistentes del espectáculo que ofrecieron el dúo The Sacados y el trío Flans, quienes se presentaron la noche del pasado viernes en la concha acústica del parque Samanes.

“Nosotros somos fanáticas de las Flans desde que estábamos en el colegio”, dijo Pamela Villagómez, de 43 años.

Las localidades no se llenaron en su totalidad. Los fans debieron esperar más de lo anunciado porque el show comenzó una hora más tarde.

El primero en salir al escenario fue el cantante y presentador de televisión Fabián Fariña, quien por media hora interpretó éxitos de los 80 y 90.

Cuando se apagaron las luces, con trajes brillantes apareció el dúo argentino The Sacados. Al ritmo de la noche, Hablándole a la pared, Calor, fueron temas que interpretaron para los fans, quienes entonaron los éxitos de los artistas que surgieron en 1988. Tras cuarenta minutos de presentación, estos se despidió con sus temas Pensando en esa chica y Hola, ¿cómo estás?

Luego aparecieron en el escenario Ilse, Ivonne y Mimí, del grupo mexicano Flans, quienes durante los primeros minutos de show tuvieron problemas con el sonido.

Me gusta ser sonrisa, Tiraré, Esta noche no, Detrás de tu silencio, Alma gemela, 20 millas, fueron las primeras melodías que interpretó el trío mexicano.

“¡Qué bonito país! ¡Qué rica su comida! Pero saben qué es lo que más nos gusta, es la calidad de su gente”, fueron las palabras de Ilse para los presentes.

Transcurrida la primera hora del concierto, el ánimo del público no decayó ni un instante. Menos cuando Mimí bajó del escenario y caminó por las gradas hacia la última localidad. “Buenas noches, Guayaquil. Siento que no tengo que saludarlos tanto, ya me metieron la mano, ya me agarraron todo. Lo agradezco. ¡Qué emoción!”, dijo entre risas la vocalista.

Aunque los espectadores cantaron todos sus éxitos, Me he enamorado de un fan, Tímido, Bazar, No controles, Las mil y una noches, fueron las melodías más coreadas y con las que cerraron el espectáculo. (E)