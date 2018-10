Ricky Martin: "Todo lo que ha pasado en mi vida, malo o bueno, me han hecho quien soy hoy en día"

Guayaquil -

Cuenca recibirá al astro puertorriqueño el próximo 3 de noviembre para el espectáculo que dará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar como parte de su gira One World Tour. A Ricky Martin, el público lo ha visto crecer a través de la pantalla y ha comprobado su evolución artística en los escenarios. Con quienes han seguido su carrera, que se inició a los 9 años, ha compartido momentos trascendentales en su vida como la aceptación de su homosexualidad y la llegada de sus hijos, Matteo y Valentino, por subrogación de vientre.

El intérprete de La mordidita comparte con este Diario sus expectativas acerca de su visita al país, mientras mantiene su campaña de ayuda a su natal Puerto Rico, a la que se han sumado varios famosos, a favor de los damnificados del huracán María.

Después de varios años de ausencia en nuestros escenarios viene de gira, ¿por qué el olvido de sus fans ecuatorianos?

RM. Pero quien ha dicho que me he olvidado de mis fans? Eso jamás. Hemos estado recorriendo el mundo por los últimos tres años y ahora por fin, llegamos a Ecuador para ofrecerles un show del cual me siento muy orgulloso y que espero todos disfruten. Les llevo una hora y media de mucha adrenalina, combinado con momentos más románticos y de reflexión. Prepárense para bailar y cantar conmigo, prometo dejar mi alma en el escenario.

Fiebre es su más reciente sencillo. ¿Formará esta canción parte de un nuevo disco?

Así es. Fiebre y Vente Pa’Ca son los primeros sencillos de mi próximo álbum en el que ya me encuentro trabajando. Estoy loco porque escuchen lo que les tengo preparado. Estén pendientes.

La fusión de géneros es tendencia entre los artistas. ¿Tiene algún featuring en un nuevo estilo musical pendiente?

Bueno, para mí no es tendencia, es algo que he hecho durante toda mi carrera. Nunca me he encasillado en un solo género, al contrario, siempre he fusionado diferentes géneros y sonidos de todas partes del mundo al igual que ya he colaborado con muchos colegas. No me cierro a la idea de seguir colaborando, ya pronto podré confirmarles más sobre mi nuevo álbum.

¿Qué género le hace falta interpretar?

Tengo mucho por hacer, esto apenas comienza. Es mi naturaleza, no me puedo quedar tranquilo por mucho tiempo.

Estuvo hace poco nominado por su papel como Antonio D’Amico en ‘American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', después de esta nominación prevé seguir actuando?

Trabajar en esa serie fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida y sí definitivamente quisiera seguir trabajando en este tipo de proyectos. Hay varias propuestas en la mesa que estoy considerando. Vamos a ver que pasa, mientras tanto, estoy enfocado en mi nuevo álbum.

¿Cómo se dio su participación en esta serie en la que compartió con Penélope Cruz y Édgar Ramírez, que le valió su primera nominación a este premio como mejor actor de reparto?

Estaba en casa, de repente sonó mi teléfono y era Ryan Murphy, el director de la serie, diciendo que quería hablar conmigo sobre un proyecto. Acto seguido, cuando me contó todo incluyendo que trabajaría con Édgar y Penélope, dije que sí inmediatamente. Fue maravilloso tener la oportunidad de relatar una historia con un mensaje tan importante y poderoso, que traía a discusión temas que, aunque la serie se basa en hechos ocurridos hace 20 años, aún afectan a la comunicad LGBTI.

A los 9 años comenzó a trabajar como modelo, a los 12 comenzó a cantar y a los 15 ya actuaba en Argentina, ¿se ha planteado en algún momento retirarse de los escenarios?

Yo quisiera, si es posible, hacer esto el resto de mi vida. Seguir explorando posibilidades, no solo en música, pero también en la actuación, teatro, entre otros proyectos. Cuando te gusta lo que haces, no se siente como trabajo así que, seguimos.

Después de más de 30 años de carrera, ¿cómo podría resumir este tiempo vivido, las oportunidades aprovechadas y las puertas, que algún momento se cerraron?

Ha sido y aún es un viaje maravilloso, con muchas enseñanzas y experiencias increíbles. 34 años se dicen fácil, pero todo lo que he logrado ha requerido mucho trabajo, sacrificio, disciplina y fuerza, sobretodo para esos momentos donde se han cerrado las puertas. Como te decía anteriormente, siento que esto apenas empieza y estoy listo para seguir creciendo como artista y dando lo mejor de mí a ese público que me ha apoyado tanto durante todos estos años.

Recibió el Vanguard Award de Los Angeles LGBT Center, este tipo de reconocimientos ¿qué tipo de responsabilidades y compromisos implican para ud?

Siempre es un honor recibir este tipo de reconocimientos. Mi misión es seguir usando mi voz para crear conciencia sobre los problemas que afronta la comunidad LGBTI. Continuar trayendo estos temas a la mesa, salva vidas.

Si tuviera que cambiar algún episodio de su vida, ¿cuál sería y porqué?

Ninguno. Todo lo que ha pasado en mi vida, malo o bueno, me han hecho quien soy hoy en día, eso no lo cambio por nada.

Su familia se une por Puerto Rico

‘De mi familia a tu familia #AllI4PR’ es la campaña que empezó Ricky Martin junto a sus gemelos Matteo y Valentino para ayudar a los damnificados del huracán María en Puerto Rico. “#AllI4PR es una idea que surgió cuando mis hijos me preguntaron qué podíamos hacer para ayudar más a Puerto Rico. Inmediatamente pensamos que podíamos diseñar una camiseta juntos y ponerlas a la venta para recaudar fondos”, detalla. Sus hijos dibujaron la bandera de Puerto Rico en el centro de las camisetas que ahora están disponibles a través de la página www.charitystars.com/ricky.

“Gracias al apoyo de muchas personas que se han sumado a esta iniciativa, la recaudación va muy bien. Colegas y amigos de la industria se han unido subiendo fotos con la camiseta en sus redes sociales y la verdad es que no puedo estar más agradecido. Todo este esfuerzo ayudará a muchas personas que necesitan desesperadamente de nuestra ayuda.”, recalca.

Sigue con CNCO como su mentor

Durante dos años, aproximadamente, el cantante Ricky Martin estuvo al frente de la agrupación CNCO, que se formó con los ganadores del reality show La Banda, de Univisión.

Su cargo como mánager lo cedió oficialmente este año al argentino Walter Kolm, quien ha sido responsable de las carreras de artistas como Carlos Vives, Wisin, Maluma y Silvestre Dangond. Martin afirma que en este nuevo ciclo de su carrera (del grupo) continúa como su mentor.

“Ellos cuentan conmigo siempre. He sido testigo de su arduo trabajo, dedicación y sus ganas de aprender lo más posible, y se merecen todo lo que han logrado. Y van por más”, afirma sobre esta agrupación que también integra el artista lojano Christopher Vélez. También sostiene que “el gran talento, las personalidades de cada uno de los chicos de CNCO más su ética profesional han hecho que se conviertan en uno de los grupos juveniles más exitosos del momento”.

Sobre los ecuatorianos Vélez y Johann Vera, a quienes conoció en el programa, dijo: “Ambos son muy talentosos y con muchas ganas de trabajar duro para cumplir sus sueños”.

Concierto en Cuenca

Ricky Martin actuará en Cuenca el próximo 3 de noviembre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, a las 20:00.

Costo de entradas:

GENERAL $ 35

CANCHA $ 40

PREFERENCIA $ 40

TRIBUNA $ 50

VIP $ 70

PALCO $ 70

GOLDEN BOX $ 100 (E)