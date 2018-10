Una película a la medida de estrella del pop Lady Gaga

Una historia que ya ha sido llevada a la pantalla grande en anteriores ocasiones –tres nada menos–, pero que ahora llega con un reforzado elenco para adaptarse al siglo XXI, está presente en las salas de cine nacionales. Se trata de A Star Is Born (Ha nacido una estrella), cinta en la que la diva del pop Lady Gaga se estrena como actriz.

La película, tercer remake de un filme de 1937, fue dirigida por Bradley Cooper. Él interpreta al músico Jackson Maine, quien bebe mucho y se enamora de Allie (Gaga), una joven cantante, solo para ver cómo su estrella se eleva mientras él cae.

Así como Gaga hace su debut en el cine con esta cinta, Cooper hace lo mismo en su papel de director. Ya ha sido nominado al Óscar en tres ocasiones como actor (una como productor); pudo ganarlo por El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana y El francotirador. Stefani Germanotta, nombre real de Lady Gaga, también optó a la estatuilla por la canción Til It Happens to You de la película The Hunting Ground.

Este drama musical de Warner Bros mantuvo el último fin de semana en las taquillas norteamericanas el segundo lugar con una venta de boletos de 19 millones de dólares. (E)