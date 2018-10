La cantante Sinéad O'Connor se convierte al Islam y cambia de nombre

La conoces como Sinéad O'Connor, pero ahora se llama Shuhada'.

La cantante irlandesa, conocida por su exitosa versión en 1990 de la canción Nothing Compares 2 U, se convirtió al Islam y anunció su cambio de nombre.

En un mensaje en Twitter, agradeció a los musulmanes por su apoyo.

Dijo que su decisión fue "la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente" y subió un video suyo cantando el adhan, o llamada islámica a la oración.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de octubre de 2018