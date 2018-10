Damián Alcázar: El cine debe verse en el cine

Cuenca -

La trayectoria de Damián Alcázar le da autoridad para hablar de cine. Durante su segunda visita a la ciudad, se muestra descomplicado, con ganas de enseñar y aprender, pero también convencido de que el cine tiene que ser visto en las salas, no por otras plataformas. El máximo ganador de premios Ariel recuerda vagamente su rápido paso por Cuenca en el 2003 mientras filmaba la película Crónicas, del director ecuatoriano Sebastián Cordero. Tras terminar la pausa del primer taller de formación para actores, inicia la entrevista asegurando que la única oportunidad de ver buen cine es en los festivales.

¿Con qué expectativas viene a Cuenca?

Participar es mi pasión y me refresca estar con nuevos creadores. Trato de ser generoso con conocimientos y desconocimientos en la actuación. Me gusta mucho su comida. Lo que me trae acá es el cine y debe haber unión entre los seres humanos.

¿Qué lectura tiene del cine latinoamericano actual y sus formas de distribución?

Me parece formidable que la audiencia vea mejores cosas, pero me parece que hay historias que deben ser contadas. El cine debe verse en el cine, se agradece otros espacios como el internet. Con esto quiero decir que debemos defender las salas de cine para ver nuestro cine. El nuestro y el de calidad principalmente. El cine no solo es un gran negocio, es una manifestación de los pueblos porque se pueden ver las diferentes culturas de los seres humanos en las diferentes historias del planeta. Te puedo decir que ahora las películas hacen el papel de los libros, ves una de origen chino y conoces un poco de esa cultura, y así.

¿Hay una diferencia marcada entre el cine y las nuevas formas de producir y visualizar?

Sí, hay una diferencia grande. El cine debe verse en una sala oscura y con la mejor tecnología, que no solo sea el negocio de los norteamericanos donde la mayor parte de sus películas no tienen sentido, con temas sin sentido como guerras o héroes ficticios que han hecho decepcionar al público.

¿Luego de Crónicas (con Sebastián Cordero) cómo se ha vinculado con Ecuador?

Solo con recuerdos, amistades y comida. Los cambios políticos que necesitan nuestros pueblos me han parecido interesantes.

¿Cuál es la técnica que viene a compartir con los chicos?

Es una estrategia de trabajo que ha surgido con mi trayectoria con diferentes técnicas como la vivencial y formal. Mi preferida y la que creo que da sentido a los contenidos para la audiencia es la vivencial; mientras que la formal puede hacer juego. (I)

