Halloween 2018: el retorno de Jamie Lee Curtis a la mítica saga de películas de terror

Entrevistar a Jamie Lee Curtis es casi tan terrorífico como su nueva película.

Esta actriz de 60 años ofrece opiniones sin filtro sobre cualquier tema, incluso cuando se trata de la calidad cuestionable de algunos de sus anteriores filmes.

Curtis ha vuelto a Halloween, una serie de películas que, en frente de ella, es mejor no calificar de franquicia.

"Bueno, deja que te recuerde algo", empieza. "Halloween fue hecha en 1978. No había franquicia. No era una franquicia. Y no es una franquicia. Es una serie de películas".

"No he salido en una en 20 años. Estoy en esta solo por lo que [el director] David Gordon Green escribió", afirma.

Entrega número 11

Quizás a Curtis no le gusta la etiqueta de franquicia, pero no hay forma de evitar el hecho de que se trata de la entrega número 11 de la serie.

Jamie Lee Curtis vuelve a interpretar a Laurie Strode en la película 'Halloween 2018'. [GETTY IMAGES]

Y los 40 años que han pasado desde el estreno de la original han visto una mezcla de secuelas, relanzamientos y remakes.

El hecho de que Curtis haya decidido volver a interpretar a Laurie Strode, sin embargo, es probablemente lo que otorga al filme que se estrena el 19 de octubre en Estados Unidos alguna credibilidad.

"El verdadero sello de calidad es de John Carpenter, no mío", dice la actriz, en referencia al director de la película original, quien vuelve a esta como compositor y productor ejecutivo.

"Porque yo he hecho un par que son [una basura]", asegura, utilizando en realidad una palabra más fuerte que esta.

Nos sorprende esta afirmación: es raro escuchar a un actor criticar sus propias películas tan abiertamente. Curtis, a su vez, está sorprendida por nuestra sorpresa.

"¿Viste 'Resurrección'?", pregunta de forma retórica. "Halloween II' no era genial. 'H20' estaba pasable. 'Resurreción' es un pedazo de m... Pero el sello de calidad es John Carpenter".

Críticas contradictorias

Las críticas de esta nueva entrega de Halloween han sido contradictorias, aunque algunos críticos opinan que es la mejor de los últimos tiempos.

Puede ser que la participación de Carpenter, como sugiere Curtis, persuada a los cinéfilos a dar una oportunidad a la película, pero muchos serán escépticos sobre si realmente ofrece algo nuevo.

"No me importa", responde la actriz.

"El verdadero sello de calidad es de John Carpenter, no mío", dice la actriz. [SUNSET BOULEVARD]

"¿Qué puedo hacer? No voy a intentar disuadir a alguien de un sentimiento. Se han hecho algunas películas horribles, lo entiendo".

"Mi objetivo fue aparecer con integridad, aparecer y contar la verdad de lo que le pasó a Laurie".

Lo cual está todo muy bien, pero ¿por qué volver a una marca tan conocida? ¿Y por qué ahora?

Seguro que es mejor que un productor le mande un guión para una nueva estupenda película de terror, en lugar de intentar que ella repase éxitos anteriores...

"Sí, pero no van a hacerlo, tengo 60 años", dice. "No van a acercarse a mí con una nueva idea para algo a los 60".

"No es imposible, es poco probable. ¿Sabes qué? He sido una actriz desempleada durante la mayor parte de mi carrera", concluye la estrella que inició su carrera en la pantalla grande con Halloween.