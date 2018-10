Cuenca, sede del cine nacional y extranjero en el Festival La Orquídea

Cuenca se convertirá a partir de hoy, durante ocho días, en el escenario de varios expertos, de proyecciones, de talleres y de algunas actividades vinculadas al séptimo arte, en el Festival de Cine La Orquídea.

El acto inaugural está previsto a las 18:00 en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. El festival seleccionó al filme Ana y Bruno para abrir la cita.

Basada en la novela Ana, de Daniel Emil y dirigida por el mexicano Carlos Carrera, la historia sigue las aventuras de Ana, una curiosa niña que llega con su madre a un lugar aislado junto al mar, donde conoce y se hace amiga de una serie de extraños y divertidos seres fantásticos. Las funciones se repetirán el domingo 21, en la misma sala, a las 11:00, y el martes 23, a las 10:30.

En la cartelera de proyecciones de 193 filmes durante la jornada consta Campeones, bajo la dirección de Javier Fesser. La historia de este filme, que representa a España para las nominaciones en los Premios Óscar, cuenta sobre Marcos, quien es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto profesional. Tras una trifulca con el primer entrenador y un accidente de auto, Marcos es despedido y obligado a cumplir 90 días de trabajos sociales entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Se exhibirá mañana, a las 18:00, en Multicines, sala 2. En tanto que el lunes 22, a las 21:40, se proyectará en el Teatro Carlos Cueva Tamariz.

Un documental que trata la vida del expresidente de Uruguay José (Pepe) Mujica también se proyectará. El Pepe, una vida suprema se titula la cinta, dirigida por Emir Kusturica (Bosnia). Se expondrá el lunes 22 a las 16:30 y a la misma hora el viernes 26.

El documental examina la historia única de Mujica: un hombre humilde que se convirtió en el presidente de su país al mantenerse fiel a sus creencias y al mismo tiempo abrazar el cambio.

Nosferatu, del alemán F. W. Murnau, también es parte de las cintas que se proyectarán, será en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, el miércoles 24, a las 20:30. La única función de este filme será musicalizada en vivo por la Orquesta Sinfónica de Cuenca.

Otras películas y shows

Hoy, antes de la inauguración, a partir de las 15:00, en la sala 1 de Multicines se exhibirán The seen and unseen, Another day of life (17:35) y La camarista (20:15). En tanto que en la sala 2, Verano no miente (15:20), A land imagined (18:00) y Mug (20:30).

Como parte de los conciertos anunciados por la organización, mañana a las 21:00 se presentará Fonseca, en el Teatro Carlos Cueva Tamariz. El domingo, a las 20:40, se presentará Aleks Syntek. (E)