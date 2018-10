Warner Brothers cierra plataforma de DramaFever por razones comerciales

Casi una década después de ser pionera en la transmisión de televisión internacional en los Estados Unidos y Latinoamérica, DramaFever cerró este martes 16 de octubre, según lo comunicó la empresa matriz Warner Brothers.

"Hoy, Warner Bros. Digital Networks cerró su servicio de DramaFever OTT debido a razones comerciales y ante el mercado en constante cambio para el contenido de K- dramas, un elemento básico de la programación del servicio", dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los usuarios de la plataforma no podían ver las actualizaciones de sus capítulos de los doramas en emisión, desde el viernes 12 de octubre y tras el silencio en las redes sociales de DramaFever, este martes se procedió a suspender definitivamente el servicio.

De acuerdo a una fuente cercana de DramaFever los costos de licencia para la distribución en los Estados Unidos aumentaron, pues un programa que solía costar $800,000 ahora costaría alrededor de $ 1 millón por temporada. Esto se suma a la competencia de Netflix y Amazon, por lo que según los directivos de Warner dijeron que mantener el sitio sería insostenible.

"Warner Bros. Digital Labs, que abarca más de dos tercios de la fuerza laboral de DramaFever, continuará operando, sirviendo como el motor tecnológico detrás de muchas de las operaciones de WBDN", anunciaba el comunicado.

Sin embargo, el anuncio del cierre del sitio con sede en la ciudad de Nueva York siguió a un aviso que apareció en los programas de DramaFever que se emiten actualmente en los últimos días, a través de los cuales la plataforma declaró que "los nuevos episodios se pospusieron hasta una fecha posterior", y agradeció a los suscriptores su paciencia.

Las redes sociales del sitio se han inundado de comentarios que piden aclaraciones sin respuesta, y no se han realizado publicaciones sociales en Twitter, Facebook o Instagram desde el 14 de octubre. El canal de YouTube de DramaFever con 4.29 millones de suscriptores ha sido eliminado de todo el contenido.

DramaFever fue fundada en el 2009 y adquirida por Warner Bros. en 2016 del SoftBank Group de Japón. Esta era una popular plataforma de transmisión por streaming para televisión no estadounidense, particularmente popularizada por su acceso a dramas de televisión coreanos (K-Dramas). Junto con el crecimiento no solo para licenciar, sino también para coproducir espectáculos en el extranjero, incluidos shows coreanos como The Heirs de 2013 y Naeil's Cantabile de 2014, el servicio se expandió a principios de 2018 para convertirse en el hogar de varias temporadas anteriores de The Bachelorette.

Uno de los sitios de transmisión de más alto perfil orientados alrededor de dramas asiáticos, DramaFever se ha enfrentado a la competencia en los últimos años de competidores como Viki, Netflix y Hulu. Un informe reciente de Variety of un próximo servicio de transmisión directa al consumidor (D2C) de WarnerMedia de AT&T citó a AT&T diciendo que sería "Consolidar recursos de esfuerzos de D2C de subescala", que presagia cambios a DramaFever y varias otras subsidiarias de Warner servicios. (E)