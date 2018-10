Ariana Grande finaliza su relación con Pete Davidson y se desvanecen los planes de boda

Madrid -

El domingo último finalizó con la noticia de que la famosa cantante Ariana Grande y Pete Davidson habían roto.

Tras muchos rumores sobre si se casaron o no en secreto hace unos meses, la pareja anunciaba con bombos y platillos que sí habría matrimonio, pero que no sería hasta el año que viene. Sin duda una noticia demasiado precipitada cuando la escuchamos, pero en cuestión de amor y de artistas muchas cosas se han visto ya, también es cierto que hasta que no vemos anillo en mano y diciendo sí quiero, ya poco nos fiamos.

Y es que este anuncio de estar comprometidos aparecía a comienzos del mes de mayo, tan solo unos días después de conocerse y empezar a salir juntos.

Ahora, cinco meses después, habrían puesto punto y final a esta historia de amor, según TMZ. En 2014, Ariana Grande fue catalogada como una niña mimada y caprichosa por su exrepresentante que acabó dimitiendo. Veremos si esto obedece a algo similar o si realmente, se debe a que no consigue superar la muerte de su ex, el rapero Mac Miller. La cantante fue acusada por fanáticos de haber sido la causante de la muerte del artista, quien estaba muy enamorado de ella.

Volviendo a Davidson y Grande, la pareja habría terminado su noviazgo el fin de semana que pasó. Fuentes cercanas a la pareja dicen que ambas partes reconocieron que no era el momento adecuado para que su relación funcione. Aseguran también que Ariana y Pete se separaron de una forma muy bonita porque la ahora expareja aún se ama. Además, no descartan retomar la relación en el futuro.

Por otro lado, hay quienes sienten alivio tras esta ruptura, sobre todo porque Davidson no es presisamente el chico que creen que le conviene a la artista. Para muchos fue realmente desagradable cuando él hizo una broma sobre el atentado en el concierto de Ariana en Manchester, en la que decía que ella debía de darse cuenta de lo famosa que era "cuando ni Britney Spears había sufrido un ataque terrorista durante un concierto".

La madre de una de las jóvenes fallecidas comentó sobre lo dicho por el humorista y señaló que debía pedir disculpas públicas. "Cualquier broma sobre esta situación es repugnante y creo que debería disculparse públicamente por ello", señaló Charlotte Hodgson, quien perdió a su hija Olivia Campbell-Hardy, de 15 años.

No corren buenos tiempos para Ariana Grande. Hace poco más de un mes, Mac Miller, el exnovio de la cantante con el que compartió por más de dos años, moría por una sobredosis. Una noticia que dejó a la artista totalmente devastada y de la que a día de hoy todavía no ha podido recuperarse.

Un hecho que probablemente sería el motivo que hizo que su relación sentimental con Pete Davidson tampoco llegase a buen puerto. (E)