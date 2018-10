Disney presenta el primer póster del remake de acción real de 'Aladdin'

Madrid -

Tres deseos. Ese es el gran regalo que el genio de Aladdin concede al dueño de la lámpara. Y precisamente este objeto mágico es el gran protagonista del primer cartel oficial del remake de acción real de Disney. El póster mantiene el espíritu del original y advierte de la importancia de elegir con prudencia.

"Elige sabiamente", aconseja la imagen junto a la lámpara mágica que emana un halo azul del que toma forma el inmortal genio. La palabra Aladdin no aparece en el cartel, pero no hace falta. Este objeto es tan icónico y familiar que no necesita presentación.

El póster es muy similar al original de la película de animación de 1992. La única diferencia es que, en el cartel anterior, la lámpara está volteada, presenta el título de la cinta y el texto que muestra es mucho más explícito: "Imagina que tuvieras tres deseos, tres anhelos, tres sueños y que todos pudieran hacerse realidad".

Check out the new teaser poster for Disney’s #Aladdin as debuted by Will Smith. See the first look tomorrow! In theaters May 24, 2019 pic.twitter.com/qrRBkFlw2K

— Disney (@Disney) 10 de octubre de 2018