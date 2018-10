'Children of the Whales': ¿Cuál es el límite de la paz?

Hay muchos otros matices, pero de manera general podría decir que me rodean dos versiones sobre cómo reaccionar a la violencia, a los ataques, a los crímenes: Los libros que leo y conferencias que escucho resaltan la paz, la sabiduría, la bondad… Algunos amigos, conocidos o anónimos de redes sociales, en contraste, hablan de ‘ojo por ojo’, pena de muerte, tortura física, exilio, hasta ideas macabras como cortar manos o explotar bombas.

El anime Children of the Whales (Niños de las Ballenas) me enfrentó a las pregunta: ¿Es posible mantener la paz cuando atacan tu vida o la de tus seres queridos?, ¿cuál es el límite de la paz?

La historia refleja un mundo aislado y ficticio donde no se permite la violencia y la mayoría de sus habitantes jamás se han enfrentado a ella. De pronto, su mundo idílico es atacado brutalmente, no hay lógica, no hay palabras que sirvan… ¡los atacan!

Children of the Whales presenta una situación extrema a la que ojalá jamás nos enfrentemos, pero nos invita a imaginar un mundo sin violencia y a reconocer una situación en la cual realmente nuestra vida corre peligro y el contraataque parece ser la única opción.

En el día a día no nos enfrentamos situaciones parecidas y aún así, con frecuencia, contraatacamos. Pensemos en cuántas veces respondemos con violencia ante ‘ofensas’ a nuestro ego u orgullo. Y, estamos claros, esos ‘ataques’ no amenazan nuestra vida.

Nuestra vida no está en peligro si alguien se mete en la fila haciéndonos perder tiempo, si otro conductor pita descontroladamente en medio del tráfico, si nos insultan, si nuestra pareja decide dejarnos (uno de los principales eventos que precede a los femicidios) o si nos engaña… Nada de eso pone en peligro la vida y sin embargo sabemos de crímenes donde la persona agresora usó estos 'argumentos' como justificación a su violencia.

Sin lugar a dudas, en la mayoría de las situaciones cotidianas, incluso en aquellas que nos parezcan injustas, nos compliquen la vida o lastimen nuestros sentimientos, sí hay más opciones que el ‘ojo por ojo’.

Por fortuna existe la paz, la bondad, el amor... y no solo para reflejarse en el exterior, sino también en la mente. Porque aunque podamos decir que jamás hemos atacado la vida de nadie en el mundo real, ¿cuántas veces hemos imaginado que golpeamos a quien 'nos hizo daño'?, ¿cuántas veces no hemos deseado le caiga un rayo a otra persona o nos alegramos de las desgracias ajenas? La violencia nace en los pensamientos.

La serie japonesa tiene dos temporadas en Netflix y ya que el manga en el cual se basa tiene 11 tomos y continúa en publicación, espero los nuevos capítulos para seguir reflexionando sobre la bondad y la violencia, sin pretensiones de llegar a ‘verdades absolutas’, porque creo (y me gusta) que la vida real no es blanca o negra, que está llena de matices. (O)