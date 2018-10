Mafer Ríos, desde hoy la nueva cara de La Hechicera

Todo un proceso de transformación tanto física como mental es el que ha tenido que vivir la actriz y cantante María Fernanda Ríos, quien desde esta noche aparecerá en la pantalla de Ecuavisa como Sharon, la Hechicera. La ahora rubia intérprete personifica a la extinta Edith Bermeo en su etapa adulta en la telenovela que retrata la vida y trayectoria de la diva del pueblo, quien falleció el 4 de enero de 2015.

En una entrevista con este Diario, Ríos definió al proceso de esta producción nacional como un fuerte reto que decidió tomar con valentía. “Yo estoy sorprendida porque del primer capítulo de lo único que se habló fue de la escena que yo hice de la muerte y bueno allí estuvo plasmado todo el trabajo que yo he venido haciendo todo este tiempo”.

Comentó que hacer aquella escena no fue nada fácil “porque realmente no tenía elementos vivenciales como para poder apoderarse del papel. “Entonces me tocó hacer otro tipo de estudios, yo como actriz en mi caso cómo sería, estudiando cosas de muertes... esa agonía que tuve que hacer, creo que el trabajo que tuve que hacer fue cien por ciento orgánico y eso fue lo que sintió la gente”, afirmó la cantante que destacó en agrupaciones de tecnocumbia como Leche y Chocolate y Kandela y Son.

Jocelito, El Combo Amarillo y Ecuador Tiene Talento también se suman a los pasos que llevaron a Ríos a ser protagonista de esta telenovela biográfica.

Por su parte, Ana Cecilia Alvarado, vicepresidenta de Negocios Internacionales y Talentos de Ecuavisa, mencionó que Sharon la Hechicera es “nuestro ambicioso proyecto 360, ha buscado recrear la vida de una mujer que sale adelante a pesar de sus obstáculos. Sin duda, la historia de Sharon es una de las muchas historias de las mujeres en el Ecuador y nuestro compromiso más allá de producir es poder contribuir en la sociedad para que la mujer se empodere de ella misma y logre un cambio de paradigma de vida en su entorno, familia, trabajo, metas, etcétera”.

Añade que en la “segunda temporada, uno de los protagonistas que trabajarán será el actor peruano Andrés Vílchez, “a quien vimos en la escena más dramática de la serie, el fatal accidente”.

Tour Hechizada

A partir de este 13 de octubre, los fans de la Hechicera recordarán nuevamente a la diva ecuatoriana en el Tour Hechizada 2018. Temas como Corazón herido, Ámame, Como una estúpida, entre otras melodías de la tecnocumbiera más querida del país, serán interpretados por su hija, Samantha Grey, y María Fernanda Ríos, quienes dan vida a Sharon.

A esta gira también se suman Krystel Chuchuca como Santanera, Mayra Jaime y María Fernanda Pérez como parte de Las Hechizadas. Junto al especial musical se realizarán pequeños sketches de la producción de Ecuavisa.

El estadio Los Chonanas, en Chone (Manabí), será el lugar donde se iniciará el show. El 20 de octubre visitarán Machala (El Oro). El 27 llegarán a Sangolquí, Santo Domingo de los Tsáchilas. El 10 y 17 de noviembre será el turno de Portoviejo y Guayaquil, en su orden.

La productora I Estudios, a cargo de Juan López, producirá los conciertos en el país. “Será algo único e inigualable. Un show de altura. Habrá un despliegue de luces y sonido. Algo maravilloso que el público vivirá y que te transmitirá emociones”, indicó López, quien hasta hace poco laboraba como entrenador personal en Estados Unidos.

Camisetas, gorras, blusas, bolsos, alusivos a la telenovela se venderán en los conciertos. Las localidades están divididas de la siguiente manera: Sharon box, $ 22; Hechizada, $ 16; Santanera, $ 12; y Mandrake, $ 10. (E)