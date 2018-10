Emma Watson insta al acceso al aborto en una carta

Londres -

La actriz Emma Watson instó este lunes a tomar acciones para poner fin a las restrictivas leyes del aborto, al rendir homenaje a una mujer india cuya muerte ayudó a revertir una prohibición de 35 años, en Irlanda.

Savita Halappanavar murió en 2012 por un aborto séptico después de que le fue negado un término a su embarazo en un hospital irlandés, lo que generó una enorme indignación que ayudó a promover una campaña para legalizar el aborto en el país católico.



It was a great honour to be asked by @PORTERmagazine to pay the deepest respect to the legacy of Dr Savita Halappanavar, whose death powered the determination of activists to change Irish abortion laws & fight for reproductive justice all over the world. https://t.co/KZWRpp7btO pic.twitter.com/yLDXgcHKyh

— Emma Watson (@EmmaWatson) 29 de septiembre de 2018