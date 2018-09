Roberto Manrique alista filme sobre el Yasuní y serie web

Bogotá -

Nos recibió en su casa en la capital colombiana, ciudad donde radica desde hace 12 años, entre viajes de ida y vuelta a otros países para diversos proyectos. Aunque la tarde en la que se dio esta entrevista, la lluvia y el frío nos acompañaron, el actor ecuatoriano Roberto Manrique nos esperó junto a Mila, su nueva ‘roommate’ y mascota, en la calidez de su hogar. De repente ya no éramos solo turistas, nos sentimos por un momento en casa. Luego de ganar el premio TV y Novelas Colombia, como actor de reparto favorito, por su intervención en el seriado Sin senos sí hay paraíso, el guayaquileño, quien también apareció en la portada de la revista que lleva el mismo nombre, junto a sus compañeros de reparto, nos detalla los nuevos proyectos que lo traen de regreso a Ecuador, mientras nos comparte también su alegría por el galardón obtenido en el exterior.

¿Reconocimiento después de cuánto tiempo?

Doce, no de corrido porque me fui a Miami, a Ecuador, a España me fui a muchos lugares. Entonces no de corrido los últimos cinco, pero hace 12 años fue la decisión de venir a tocar puertas acá.

¿Qué valor le da esta distinción a su carrera?

(...) sí es un impulso dentro de esta industria colombiana que valoro. Es lindo porque lo elige el público y eso siempre tiene un valor especial. En Ecuador también tiene un peso bastante especial y lo estoy viviendo a cada paso.

Y su personaje en Sin senos sí hay paraíso resulta que ya no estará con Catalina.

Sí, nos tomó a todos de sorpresa. Pero creo que esa es la magia de Gustavo Bolívar (libretista de la producción y creador de la historia), que tiene la capacidad de sorprender, de a veces crear controversia a ese universo, al punto que todo el mundo va a estar pegado a la próxima temporada para ver si en efecto Catalina (Carmen Villalobos) es capaz de dejar a su esposo en la cárcel e irse con su ex.

Eso significa que sigue en la producción...

Correcto, yo sigo en Sin senos. La próxima temporada la empezamos a rodar en noviembre. Estaremos en Bogotá y Girardot.

Háblenos sobre la película del Yasuní y la serie web...

Ahora tengo Yasuní, que es una coproducción española-ecuatoriana y que surgió cuando estuve promocionando Translúcido para el Goya y es una película que se filma entre España y Ecuador, pero principalmente en el Yasuní. Es una película de aventura y acción. La dirige Néstor Ruiz y produce Fernando Monge (...). La serie web tiene un componente importante de coaching, yo no soy el coach, porque para tomar ese rol hay que estar certificado, pero si me uno a dos coachs; con quienes planeamos este espacio audiovisual. (E)