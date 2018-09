La actriz Judi Dench defiende a su amigo Kevin Spacey

La oscarizada actriz británica Judi Dench sumó este martes a su larga lista de premios el Donostia a la trayectoria, en el Festival de Cine de San Sebastián.

Pese a su éxito y longevidad, Judi Dench dice que lo que más teme es que no suene el teléfono para proponerle un nuevo papel.

La actriz también se pronunció sobre la situación de Kevin Spacey, con quien protagonizó “The Shipping News” en 2001 y sobre el que pesan diversas denuncias de acoso sexual.

"No puedo aprobar de ninguna manera lo que ha hecho", dijo Dench.

Sin embargo, se refirió de este modo al reemplazo del actor con Christopher Plummer en "All the Money in the World": “¿Tenemos que retroceder al pasado para que cualquier persona que se haya comportado mal o haya cometido algún tipo de crimen sea excluida de la historia del cine? No lo sé. Kevin es un actor maravilloso y un amigo”.

Y recordó el apoyo que Spacey le ofreció durante el rodaje de aquella película en Canadá poco después de la muerte de su marido. “Me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón”, dijo la actriz.

Kevin Spacey ha recibido múltiples acusaciones de agresión sexual, por lo que fue apartado de la popular serie House of Cards, de la que era protagonista.

Dench promociona en San Sebastián “Red Joan”, un drama inspirado en la historia real de Melita Norwood, la funcionaria inglesa que reveló a los soviéticos los avances secretos de su país en la fabricación de la bomba atómica en los años 40.

Dirigida por Trevor Nunn, la cinta cuenta con la convincente interpretación de Sophie Cookson como la joven Joan y denuncia también los tabúes que imperaban en la sociedad británica en esa época, como las relaciones extraconyugales y el arrinconamiento de la mujer en los ámbitos de poder. (E)