  Jerry Rivera aún no presenta demanda por lesión en concierto en Ecuador

Guayaquil -

"Es difícil y nosotros no podríamos plantear qué acción tomar debido a que una demanda tiene que ser materializada, es decir, la acción tiene que materializarse y en este caso sería con la demanda, lo cual hasta la presente fecha no ha ocurrido. (A) Nosotros hasta el momento como Municipio de Milagro no nos han citado con la demanda, por lo cual no conoceríamos, no conocemos los hechos y fundamentos de hecho y derecho que podrían establecer en la misma", afirma el abogado Giovanni Fantoni, procurador síndico del Municipio de Milagro, ante la posible demanda del cantante Jerry Rivera.

El cantante puertorriqueño sufrió una lesión el sábado 25 de agosto, al inicio de su show, durante la coronación de la Reina de Milagro, en la provincia del Guayas. Antes de aparecer en el escenario, Rivera cayó de la tarima cuando el ascensor que lo elevaba se desplomó. Por esta caída, el artista sufrió la ruptura de un tendón del cuádriceps de la pierna derecha.

Fantoni recalca que "hasta el momento no existe ninguna demanda planteada y no han sido notificados o citados en este caso con la demanda, o la posible demanda, entonces obviamente no podríamos tomar una postura ni poder conocer cuáles son las pretensiones del artista para poder nosotros plantear nuestros argumentos".

El vocero oficial de la alcaldía milagreña, que preside Denisse Robles, recalca también que "tampoco sabrían la cuantía de la demanda en virtud de que no existe planteada ninguna demanda hasta la presente fecha".

Félix 'Rayito' López, mánager de Rivera, asegura también a este Diario que "no hemos hablado de demanda ni nada porque estamos concentrado en la recuperación de él para volver a las tarimas y a trabajar en noviembre".

Asegura además que Rivera está en su residencia, luego de que se le retiraran los puntos de su lesión. "Obviamente no se puede mover para tratar de que el trabajo que se ha hecho no vaya hacia atrás, por eso tiene que estar en reposo", añade.

López afirma también que "lo básico después de un accidente así, lo normal es que posiblemente, lo normal es que todo mundo procese una demanda, por negligencia, por las razones que sea, la cuestión es que hay que ver primero qué pasó, estoy esperando eso", explica.

Varios medios internacionales y locales afirmaron este fin de semana una probable demanda del artista.

López también prevé venir a Ecuador para reunirse con los organizadores, aunque no precisa fecha de su arribo. (I)