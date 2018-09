'Big Little Lies': Las grandes mentiras a veces se sufren en los dormitorios

Perry luce encantador, es cariñoso con sus hijos, mantiene económicamente el hogar. Celeste ha dejado su carrera de abogada para cuidar de los gemelos que tiene con Perry. Ambos son guapos, radiantes, adinerados, casi perfectos.

Pero cuando ella no obedece sus órdenes, él la golpea. Luego, tienen sexo salvaje, muchas veces no consentido. Finalmente, Celeste tapa sus moretones con maquillaje, usa ropa para cubrir sus heridas y sale a tomarse un vino con sus amigas a un bar. Aquí no pasó nada.

Esta historia de la serie 'Big Little Lies' transcurre en Monterrey, una pequeña ciudad de clase alta en Estados Unidos, pero podría repetirse en Guayaquil, o en cualquier ciudad del mundo, modificando ciertos detalles, como la exuberante belleza de los protagonistas o su posición económica.

La serie, estrenada en 2017 en HBO, muestra historias femeninas cotidianas, difíciles de abordar.

Se entretejen cinco universos, abordando temas como insatisfacción en la maternidad, el bullying, la violación, los celos, el crecimiento profesional y la presión social. Pero la historia más cruda y potente es la de Celeste y Perry, que refleja de manera acertadísima lo que se vive en una relación de violencia de género.

Nicole Kidman realiza magistralmente el papel de la esposa maltratada, Celeste. Cuando la pareja decide buscar ayuda profesional de una psicóloga, ella se autoengaña, oculta o minimiza las agresiones, culpa a los factores externos de los problemas de su esposo.

Como una sombra, la violencia recorre la casa de la familia, incluso sin necesidad de golpes. Una mirada dominadora, el tono de la voz de Perry, su presencia aplastante, crean la tensión necesaria para que Celeste baje la guardia y se refugie en sus hijos quienes, aparentemente, viven ajenos a este problema.

Después del maltrato, de los golpes, él se disculpa, le regala cosas. Celeste aprovecha el momento para intentar tener más libertad y vuelve a ser agredida. El círculo se repite constantemente y afuera, en el colegio de los niños, en el café, nadie sabe lo que sucede.

En Ecuador, crecí escuchando frases como “los trapos sucios se lavan en casa”, “pegue o mate, marido es...” Las cosas no han mejorado demasiado. Según cifras oficiales del Inec, 6 de cada 10 mujeres en este país han experimentado algún tipo de violencia de parte de un hombre. El 76% de las casos, ese hombre es su pareja.

La serie puede servir para entender la forma cómo normalizamos la violencia de género y cómo las consecuencias del maltrato repercuten en otras personas; en el caso de 'Big Little Lies', en los gemelos.

'Big Little Lies' es un grito femenino sobre lo que es y no debe ser, y es el espejo en el que a muchas (y muchos) les costará mirarse.

*Se está filmando la segunda temporada de la serie, adaptación del libro homónimo de Liane Moriarty. Aún no tiene fecha de estreno (O)