El género urbano no influye en la propuesta de Miranda

Este 2018, la agrupación argentina Miranda cumplió 17 años de trayectoria musical. En este tiempo ha acumulado siete álbumes de estudio, cinco en vivo, dos compilados de grandes éxitos. Además tiene varios premios y ha recorrido escenarios de algunos países, incluido el ecuatoriano. Recientemente estrenó su tema Lejos de vos.

¿Qué significa esto para Miranda? “Para nosotros, toda la trayectoria nos da mucho orgullo, alegría. Significa lo que nosotros somos y lo que hemos podido compartir. También lo que la gente nos ha dado”, respondió Ale Sergi, vocalista de Miranda, a este Diario.

La banda, de la cual también es parte Julianna Gattas, se convirtió en el mayor representante del electro pop argentino con una propuesta fresca que utiliza elementos de parodia y teatralidad en su música.

Retornan a Ecuador casi después de una década y prometen un concierto de “Grandes éxitos”, nombre que dieron a la gira con la cual también irán a Colombia, México, Chile y a su país natal, Argentina.

“Se llama Grandes éxitos porque incluye todas las canciones emblemáticas de nuestra carrera (...). Esa noche van a sonar canciones de nuestro último álbum...”, aseguró Sergi, quien afirmó que a Ecuador le tiene mucho cariño y aprecio.

Sobre Lejos de vos, que estrenaron en agosto, explicó que es un tema que nació en el estudio, sitio al que, según el cantante, acude todos los días para tocar la guitarra o a ver si alguna idea aparece. “De tanto buscar hay días en que siempre salen cosas muy sencillas y rápidas, y eso fue lo que pasó con esa canción, creo que en una media hora ya tenía los acordes...”, dijo.

El tema, al que el argentino define como simple, directo, muy cálido y tranquilo, habla de “valorar las cosas que tenemos”.

Sergi señaló que Miranda no ha pasado por grandes obstáculos, sin embargo, mencionó que lo más difícil “ha sido mantener viva la llama y el entusiasmo” y esperan que el proyecto Miranda les siga inspirando ideas nuevas y no caer en la repetición, para mantenerse vigentes.

El generó urbano –indicó– le gusta para bailar o escuchar, mas no para fusionar con el estilo de Miranda. “Ahora está de moda lo urbano, el reguetón, el trap, me gusta esa música, la escucho, pero honestamente nosotros tratamos de hacer la música que se escucha naturalmente y no nos vamos a poner a hacer un estilo solo porque esté de moda, debería tener alguna otra cosa que me llame la atención...”, afirmó.

El cantante, que además se dedica a producir temas a otros artistas, contó que en diciembre retornará al estudio para la grabación del nuevo álbum de Miranda. Como su socia, amiga, compañera y hermana describe a Gattas. Indicó que la conoce desde hace 20 años. “Siempre estuvimos por alguna razón muy unidos (...)”, dijo Sergi, quien también es miembro del grupo Meteoro, que está próximo a estrenar dos canciones. (E)