Darío Yazbek: Siempre he hecho lo que quiero

Bogotá -

Julián, el menor de la familia De la Mora, es un hombre atrevido, que no teme experimentar (en todo aspecto) y que habla abiertamente (después de una constante batalla interior) de su bisexualidad. Este polémico personaje de la serie La casa de las Flores, de Netflix –y que dirigió el mexicano Manolo Caro–, es el papel que ha puesto en la mira pública a Darío Yazbek Bernal.

Pero contrario a lo que se puede ver en las escenas de Yazbek en la serie, en la que tuvo a Verónica Castro como su madre en la ficción, este actor mexicano, de 28 años, en la vida real se muestra más reservado y en ocasiones tímido. Invitado al Festival de Cine hecho con celulares Smart Films, en Bogotá, Yazbek habló con este Diario sobre Julián y sus nuevos proyectos, entre los que figura Ecuador.

En La casa de las flores, Yazbek también compartió set con Cecilia Suárez (Paulina), Aislinn Derbez (Elena), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto), Claudette Maillé (Roberta), Juan Pablo Medina (Diego) y Sheryl Rubio (Lucía). Un reparto que –para quienes han seguido el seriado– logró convencer con cada una de sus interpretaciones, en las que siempre hay un secreto por revelar. “Desde el momento en el que llegamos hubo un clic, fue todo muy divertido, más que nada porque todo se dio de manera instantánea. Nos llevamos bien y bueno, Manolo también es muy bueno haciendo que fluyan las cosas”, cuenta.

Yazbek, quien es hermano menor del también actor Gael García Bernal, asegura que los capítulos en los que aparece sin ropa o en situaciones de intimidad, no fueron complicadas como se podría imaginar.

“Las escenas de sexo siempre son muy raras porque tienes que hacer que algo que es muy técnico parezca muy personal. Siempre he hecho lo que quiero y lo que me gusta, obviamente le he tenido que decir que no a muchas cosas, pero a las que le he dicho que sí las he disfrutado mucho”, detalla.

Justamente la temática que envuelve a su personaje es lo que ha despertado la curiosidad, críticas y aplausos entre el espectador. Una realidad que la palpó después del estreno de la producción. “Yo como a los 3 o 4 días que salió la serie me habló un tío mío, que es del norte de México, que es muy ranchero y que se puede decir que es el clásico macho mexicano y me dijo: no pues está muy fuerte pero porque heriste a ese chavo, muy mal y ahí como que entendí y dije que bueno que alguien de ese perfil le haya movido algo la historia de Diego y Julián. Así que está haciendo una trascendencia importante la serie y eso me tiene muy feliz que es lo más importante”.

En espera de una segunda temporada, que aún se está negociando con Netflix, Yazbek afirma que tiene muchas hipótesis para su papel.

“Mi teoría, siguiendo lo último que vimos, es que se va a volver loco, como ya se siente muy seguro de su sexualidad, de su bisexualidad, a mí me gustaría que la pasara bien, a pesar de que es muy chistoso lo que le ocurre”, dice bromeando.

Amigo cercano de la cineasta quiteña Ana Cristina Barragán (Alba), el también productor (dirige la productora New Fiction) revela que desea conocer Ecuador. “Hay un par de proyectos que todavía no se firman, pero que se van a hacer. El próximo año hay dos películas. Ahorita vamos a sacar una película en Morelia, haciendo los paisajes, y hay un proyecto que tal vez vaya a Ecuador”. dice. (E)