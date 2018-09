Fallece Carmencita Lara a los 91 años

La cantante peruana Carmencita Lara falleció este martes a la edad de 91 años, informaron medios del país sureño.

Julia Rosa Capristán García, su nombre no artístico, murió por causas desconocidas, informó El Comercio de Lima, que cita a Rochi Lara, hija de la intérprete de valses, huaynos, marineras, polcas y pasillos.

Lara había sufrido un infarto cerebral en el 2015 por la que estuvo hospitalizada algunas semanas; según sus familiares, ella era hipertensa y que por eso desde el 2013 ya no caminaba, recopila El Comercio de Lima.

Carmencita Lara se inició en la música a los 15 años, pero en una entrevista a EL UNIVERSO en el 2002, la artista señaló que empezó a cantar profesionalmente a los 18 años; Lara reveló que sus primeros temas que grabó fueron Los guainos, Mira que llora y Quejas del corazón, en 1952.

Su nombre artístico fue idea de Víctor Lara. Conocida por cantarle al desamor, sus temas trascendieron fronteras.

"Hay más de 300 temas que he grabado y a todas las quiero por igual", contó. "Yo he imitado la voz de mi madre. Ella fue la persona que más admiré; provengo de un hogar de artistas, de lo que me siento orgullosa", dijo en aquella entrevista.

Entre sus temas destacan: Alma de mi alma, Nunca me dejes, Olvídala amigo, Mala sombra, entre otros.

Su última presentación en Ecuador fue en junio del 2002 donde participó en Quito de un festival de la rockola; ahí actuó junto a su hija Carmencita del Rosario. (I)