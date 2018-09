Los Ángeles -

La actriz británica Claire Foy se llevó este lunes el Emmy a mejor actriz en una serie dramática por su interpretación de la reina Isabel II en "The Crown".

Foy se impuso a Elisabeth Moss, ganadora del año pasado por "The Handmaid's Tale", así como a Tatiana Maslany ("Orphan Black"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Keri Russell ("The Americans") y Evan Rachel Wood ("Westworld"). (E)