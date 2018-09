Soon-Yi, la esposa de Woody Allen, cuenta que Mia Farrow la maltrataba

Nueva York -

Soon-Yi Previn saltó en defensa de su marido Woody Allen y contó que su madre adoptiva, la actriz Mia Farrow, la humillaba y golpeaba con frecuencia, en su primera entrevista desde que su romance con la pareja de su madre quebró todos los tabús.

En un extenso artículo publicado en línea por la revista New York el domingo de noche, Previn describe a su madre adoptiva como una mujer de carácter explosivo, sin instintos maternales, que estaba convencida de que Soon-Yi era un poco tonta y la humillaba frecuentemente.

El escándalo estalló en 1991 cuando la heroína de películas como "Hannah y sus hermanas" o "Maridos y mujeres" descubrió en la casa de Allen, unas fotos Polaroid de Soon-Yi desnuda. El cineasta conocía a la niña desde sus 10 años y comenzó a interesarse por ella cuando tenía 17.

Cuando se besaron por primera vez, Soon-Yi tenía 21 y era una estudiante universitaria de primer año. El cineasta y actor tenía 56.

"Creo que eso debe haber sido horrible para ella", dice Soon-Yi. Pero "éramos ambos dos adultos que consintieron" a la relación, afirmó.

"Un paria"

Poco después, Mia Farrow, hoy de 73 años, denunció públicamente que Allen manoseó los genitales de su hija adoptiva Dylan, entonces de siete años. El cineasta asegura que la actriz inventó el incidente para vengarse por su romance con Soon-Yi.

La justicia investigó y no halló elementos para juzgar al director de cine por abuso de una menor, pero Mia Farrow, Ronan y casi todos sus hermanos -14 en total, 10 adoptados y cuatro biológicos- cortaron relaciones con él.

"Soy un paria", dice Allen, de 82 años, en el artículo de la periodista Daphne Merkin, una amiga del actor y director desde hace cuatro décadas.

"La gente piensa que yo era el padre de Soon-Yi, que la violé y me casé con mi hija menor de edad retardada", afirma.

"Lo que le ha pasado a Woody es tan perturbador, tan injusto", dice Soon-Yi, que hoy tiene 47 años y lleva ya 20 años casada con Allen, con quien tiene dos hijas adoptadas.

Las acusaciones contra Allen han sido reinterpretadas a la luz del movimiento contra el acoso y la agresión sexual #MeToo: muchos que antes no creían a Mia Farrow y a su hija Dylan ahora sí les creen.

Una ola de actores y actrices como Colin Firth, Mira Sorvino o Greta Gerwig se han disculpado desde el estallido del #MeToo por haber trabajado con Allen, a quien una enormidad de críticos y fans han desertado.

Pero Previn asegura que su madre adoptiva "sacó provecho del movimiento #MeToo e hizo desfilar a Dylan como una víctima".

"Como el agua y el aceite"

Soon-Yi, nacida en Corea del Sur y adoptada a los seis años por Mia Farrow y el pianista André Previn (con quien Farrow tuvo también tres hijos biológicos), asegura que prácticamente no tiene buenos recuerdos de su madre adoptiva.

Éramos "como el agua y el aceite", dice. Relata que tiene un problema de aprendizaje desde niña que le impide por ejemplo deletrear correctamente, y que cuando era niña la actriz le daba cachetazos o le pegaba con un cepillo para el cabello. Y que a veces la ponía cabeza abajo para que la sangre le llegara a la cabeza y se tornase más inteligente.

También dice que había una jerarquía entre los hermanos y que ella y otras como su hermana adoptiva Lark eran tratadas como "domésticas": debían hacer las compras, cocinar, limpiar baños.

Lamenta que su madre nunca le enseñó a maquillarse, o a colocarse un tampón. Su primer sostén fue comprado por una niñera.

Defienden a Farrow

Dylan Farrow, su hermano Ronan -el periodista que hizo explosivas revelaciones sobre el escándalo de Harvey Weinstein en la revista The New Yorker que le valieron un Pulitzer- y otros seis de sus hermanos emitieron un comunicado conjunto en defensa de su madre.

"Amamos y apoyamos a nuestra madre, que siempre ha sido cariñosa y generosa. Ninguno de nosotros presenció otra cosa que no fuese un trato compasivo en nuestro hogar", dijeron.

Moses Farrow, también adoptado y el único de los hermanos cercano a Woody Allen, ha dicho no obstante que Mia Farrow era extremadamente dura con algunos de sus hijos adoptados.

"Incluso encerró a mi hermano Thaddeus, parapléjico a raíz de una polio, en un cobertizo exterior durante toda la noche como un castigo por una transgresión menor", relató Moses, terapeuta familiar, en un blog escrito en mayo pasado. Mia Farrow negó sus acusaciones.

Thaddeus se suicidó a los 27 años. Otra hija adoptiva, Lark, que tenía sida, murió a los 35 años. Tam, que tenía problemas cardíacos, murió a los 19.

En el artículo, Woody Allen también comenta los rumores alimentados por Mia Farrow de que Ronan no sería su hijo biológico, sino el de su exesposo Frank Sinatra.

"En mi opinión, es mi hijo", dijo Allen. "Creo que lo es, pero no apostaría mi vida en ello. Pagué su pensión durante toda su niñez, y creo que eso no es muy justo si no es mío. También ella se presentó como una mujer fiel, y ciertamente no lo era. Si realmente quedó embarazada durante un affaire...". (I)