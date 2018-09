Henry Cavill ya no será Superman y dice adiós a Warner Bros. y a DC

Una mala noticia negativa sorprendió, este miércoles, a los fanáticos de Henry Cavill. Y es que según la revista de entretenimiento ‘The Hollywood Reporter’, el actor, que venía interpretando a Superman desde el 2013, ya no seguiría encarnando al personaje.

Sin embargo, horas más tarde, la agente de Cavill, Dany Garcia, hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que desmiente los rumores del adiós del interprete a Warner y a DC.

"Estén tranquilos, la capa está aún en su armario. Warner ha sido y continúa siendo nuestro colaborador mientras se desarrolla el Universo DC. WB lanzará un comunicado hoy más tarde”.

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.

— Dany Garcia (@DanyGarciaCo) 12 de septiembre de 2018