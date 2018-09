Jessenia Hatti: ‘Ahora sí me siento una periodista completa’

Mientras estudiaba periodismo en la Universidad Estatal, había una larga lista de sueños por cumplir en la vida de la ecuatoriana Jessenia Hatti.

Sus aspiraciones de trabajar en televisión se iban materializando cuando ingresó de reportera en canales nacionales como Teleamazonas y Ecuavisa, en este último laboró como parte del programa Sharon y los especialistas y en Ecuavisa Internacional. Y sus metas tomaron forma, cuenta, cuando fue convocada por RTS para ser una de las presentadoras principales de Vamos con Todo.

En este espacio de farándula rosa, en el que se mantuvo durante siete años, Hatti hizo gran parte de su carrera televisiva local. Radicada ahora en Miami, la también madre de dos hijos, asegura que fue en Estados Unidos donde su carrera tomó un nuevo sentido.

“Siempre fue mi sueño poder trabajar en un medio internacional, entonces yo lo intenté muchas veces pero al principio no se daba porque la experiencia que yo tenía acá, a pesar de que yo pensaba que me las sabía todas, en realidad para ellos yo no tenía ninguna experiencia”, comenta Hatti.

En Soy TV, canal que cerró y que era parte de la cadena Hola TV, Hatti dio sus primeros pasos en la pantalla chica extranjera en la que también incursionó como actriz con esporádicas apariciones en seriados.

Después de un casting, que hizo hace dos años, la ecuatoriana es una de las periodistas de la cadena TV Azteca, en la que se desempeña como co-host del noticiero local Hechos Miami y es también la productora, libretista y presentadora de Zona VIP, el programa de entrevistas de personajes de espectáculos del canal.

Al inicio de este reto, ella contactaba a los representantes de los artistas y gracias al esfuerzo, recalca, son ellos quienes ahora la contactan.

“Ahora trabajo más para toda la señal de Estados Unidos Azteca y les mando todas mis notas. El hecho de entrevistar a gente que parecía inalcanzable, es bonito que sepan tu nombre, el medio del que vienes y te traten con respeto”, dice.

Con invitados como Benicio del Toro, Josh Brolin, Amy Schumer y Winston Duke, Hatti revela que la entrevista que más la ha marcado es la que mantuvo con John Travolta, por su reciente filme Gotti.

“Te toca ser más creativo, tienes que armar todo, desde el libreto, desde el script, a mí me llena de satisfacción porque ahora estoy en una etapa diferente, antes no lo sabía, cuando llegué allá me encontré con que no estaba ni en pañales, me tocó aprender programas de edición (...) me encuentro con este nuevo mundo. Ahora sí me siento completa como periodista”, recalca. (E)