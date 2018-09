Candidatas a Reina de Guayaquil derrochan talento

Guayaquil -

La explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo será el escenario, en donde será elegida a la sucesora de Sonia Luna, actual Reina de Guayaquil. Como parte de las actividades previas a la gala final se desarrolló la elección del mejor talento.

Una hora y media fue el tiempo que les tomó a las candidatas a Reina de Guayaquil demostrar sus habilidades durante la Noche de Talentos, que se realizó, en el teatro José de la Cuadra, ubicado en la Plaza Colón, en el barrio Las Peñas.

La cita, que empezó a las 20:00, reunió a familiares y amigos de las 18 participantes, quienes alentaron a cada una de sus favoritas desde las gradas.

La reconocida bailarina Zaila Litardo, Romina Zeballos, reina de Guayaquil 2012; Génesis Carabajo, Mejor talento 2017; y Roberto Falquez, director de la academia Zemba, fueron los encargados de calificar las destrezas de las concursantes que comprendían: monólogos, danza árabe, baile moderno, flamenco, teatro musical, canto y hasta patinaje artístico, cuyo talento fue el ganador de la noche y que protagonizó la joven Pamela Pallo.

La candidata Pamela Pallo obtuvo el primer lugar, en la Noche de Talentos. Foto: Ronny Zambrano.

No más de 2 minutos fue la intervención de la postulante, de 21 años, quien sorprendió al público con sus saltos, giros y piruetas al ritmo de la canción ‘Highway to hell’, de la banda de rock estadounidense AC/DC, la que no ejecutó sobre la tarima, como las demás participantes, sino en el piso.

“Estoy contenta por haber ganado este título. El patinaje artístico es un deporte que me encanta, lo hago desde muy pequeña. Me da gusto haberle demostrado a los asistentes lo que puedo hacer”, indicó Pallo, quien estudió esta disciplina desde los 8 hasta los 19 años en la Federación Deportiva del Guayas. Y que además, por distintas ocasiones, representó a la ciudad y al país en competencias nacionales e internacionales.

El segundo lugar lo obtuvo Nicole Perdomo, quien disfrazada de mitad hombre y mujer imitó al dúo Pimpinela con el tema Olvídame y pega la vuelta. “Fue un talento que desarrollé junto con mi mamá, Consuelo Perdomo. Ella me enseñó todo”, dijo la candidata, de 25 años.

La candidata Nicole Perdomo, obtuvo el segundo lugar. Foto: Ronny Zambrano.

Un baile elaborado por Emily Mosquera le dio el tercer lugar a la joven guayaquileña. “Di todo lo que pude. Me siento bien con lo que conseguí esta noche”, indicó la aspirante a la corona, 19 años, quien en su infancia estudió baile en Danzas Jazz.

La candidata Emily Mosquera obtuvo el tercer lugar. Foto: Ronny Zambrano.

Sonia Luna, actual reina, y María Mercedes Pesantes, virreina de la ciudad, condujeron la gala, que contó con las presentaciones artísticas del cantante venezolano David de Pablos y el grupo de baile Mafia VIP.

La elección de la nueva Reina de Guayaquil será el 29 de este mes. (I)