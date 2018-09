El rapero Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, muere a los 26 años por una aparente sobredosis

Malcolm James McCormick, ​más conocido por su nombre artístico Mac Miller, fue encontrado muerto en su casa ubicada en San Fernando Valley, en Los Ángeles, al mediodía de este viernes. El rapero de 26 años habría sufrido una aparente sobredosis, informó el portal de noticias de entretenimiento TMZ.

Según el sitio de internet, un amigo de Mac Miller reportó lo sucedido al 911 desde la casa del artista.

TMZ señala que Mac Miller tuvo varios inconvenientes por el abuso de drogras luego de su ruptura con la cantante Ariana Grande, con quien salió por dos años y que actualmente mantiene una relación con Pete Davidson.

Uno de los peores momentos del cantante fue cuando, en mayo pasado, destruyó su vehículo al chocarlo contra un poste. Tras el suceso huyó del lugar, pero después le confesó a las autoridades que el había sido el responsable, por lo que fue arrestado. Durante esa situación Ariana publicó un tuit que decía: "Pls take care of yourself" (Por favor cuídate).

Tras terminar con Mac Miller, ella confesó que una de las razones por las que finalizó la relación con él fue precisamente por el consumo de drogas.

El mes pasado Mac Miller publicó un nuevo álbum denominado 'Swimming' y en poco tiempo iba a iniciar un tour por varias ciudades de Estados Unidos. (E)