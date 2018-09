Avril Lavigne vuelve a la música con un emotivo mensaje sobre los peores años de su vida

Avril Lavigne, la cantante de ‘look’ rebelde que alcanzó la fama a inicios del 2000, vuelve con una nueva canción y con revelaciones sobre los años que estuvo alejada de los escenarios.

La cantautora canadiense, de 33 años, describió los últimos años como los peores de su vida, debido a que “atravesaba batallas físicas y emocionales”. En el 2014 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una afección transmitida por garrapatas, que la mantuvo en la cama por varios años y que incluso la hizo pensar en la muerte.

"Pasé los últimos años en casa, enferma, luchando contra la enfermedad de Lyme. Esos fueron los peores años de mi vida, atravesaba batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música de la que estoy muy orgullosa. Escribí canciones en mi cama y en el sofá y grabé allí también. Las palabras y letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo”, expresó la artista, quien publicó una extensa carta para sus fans en su sitio web.

En su portal de internet, además, se puede encontrar la labor que realiza la fundación Avril Lavigne, la cual trabaja para concienciar sobre la enfermedad de Lyme y compartir recursos para quienes padecen esta afección.

"He decidido ser sincera sobre mi lucha, abierta y más vulnerable que nunca. Y para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre la enfermedad porque quisiera dejar todo eso atrás, pero sé que tengo que hacerlo. Porque no solo es parte de mi vida, necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme ", explicó la cantante.

Durante los años en los que luchó contra su afección también se enfrentó a otro duro golpe, el divorcio con el líder de la banda Nickelback, Chad Kroeger, con quien estuvo casada por dos años.

Estas dificultades la llevaron a no publicar ningún disco en cinco años, aún no revela la fecha exacta de cuándo tendrá listo un nuevo álbum, pero ya ha anunciado que su próxima canción se denominará ‘Head above water’ y que se lanzará el 19 de septiembre de este año.

Entre las canciones más recordadas de Lavigne están: ‘Sk8er Boi, ‘Complicated’ y ‘Girlfriend’. (E)