Programa de tv Combate cerró su ciclo con un triunfo naranja

El triunfo fue del equipo naranja. El azul agotó todo su esfuerzo para lograrlo, pero no le alcanzó. Después de ocho años al aire llegó a su fin el reality de competencia Combate, de RTS, que comenzó el 8 de noviembre de 2010.

La despedida de la audiencia comenzó hace dos semanas, la producción del programa realizó varias actividades y en el último día, el viernes 31 de agosto, también tuvo la oportunidad de asistir el público, quienes en su mayoría lucieron camisetas y distintivos con los tonos naranja y azul, muchos de ellos con los nombres de sus ídolos.

Considerado un programa de competencia, así cerraron su ciclo. Los equipos naranja, liderado por Fernando Montiel, y el azul, bajo el mando de Oswaldo Vargas, hicieron un circuito que duró más de una hora.

“Estoy muy contento porque tenía dos objetivos, el primero si es que era posible ser campeones, pero el más importante era jugar para sentirme como un combatiente que se despide de un programa que es de combate (...)”, afirmó Montiel.

Sobre las críticas hacia el programa consideró que “todo el mundo puede opinar lo que desee respecto a cualquier tema, este programa es para unos y no es para otros. Me quedo tranquilo, como Fernando traté de ser el mejor ejemplo, me comporté de la mejor manera, traté de ser fiel a mis principios, a mis valores y de aportar algo positivo a través de la pantalla (...)”, añadió.

Por su parte, Vargas indicó que muy aparte de los premios y de la copa, todos los combatientes ganaron. “Ganamos el cariño del público, ganó el público porque nos fuimos compitiendo. Me siento campeón porque a pesar de que no estaba preparado físicamente, yo tenía mi as bajo la manga”, manifestó Vargas.

“Esta final fue épica. Hasta aquí llegó Combate definitivamente. Más realities en el canal por ahora no van a haber (...), cumplió un ciclo y sí terminó. Combate fue una escuela tanto para producción como para los combatientes (...)”, comentó Pili Navarrete, productora del programa.

Asimismo, señaló que los “chicos” con el final del programa también salieron, mientras que Michela Pincay y Eduardo Andrade “continúan” en el canal. Sobre su situación laboral indicó: “No lo sé”.

Como “una cascada de emociones” calificó Pincay todo lo que vivió el último día. “Todavía no asimilo que es un adiós al programa que me vio nacer, pero estoy muy feliz de haber estado en el día uno y haber cerrado el último día”, señaló la joven, que está próxima a concluir su maestría en la Universidad de Barcelona. (I)