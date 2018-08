Molotov celebra sus 20 años con ‘El desconecte’

Molotov continúa con la celebración de sus 20 años de carrera y como parte de los festejos recientemente estrenó el disco en formato acústico MTV Unplugged El desconecte.

Paco Ayala, uno de los cuatro integrantes de la agrupación mexicana, compartió con este Diario detalles sobre el proceso de este álbum. Micky Huidobro, Tito Fuentes y Randy Ebright completan la banda.

“Nos invitaron como hace 20 años a hacer uno, sentíamos que faltaba material. Hace dos años nos encontramos con el canal que hacía la invitación, no lo pensamos nada (y dijimos) es el momento de hacerlo, empezamos a practicar, a pensar qué canciones, hicimos una lista amplia de temas, fuimos descartando canciones (...)”, explica Ayala.

El álbum, que cuenta con la colaboración de la chilena Ana Tijoux, Money Mark, Nahoko Kobayashi, entre otros, está compuesto por un CD y un DVD.

Entre los temas que se pueden encontrar están Here We Kum, Amateur, Gimme Tha Power, Blame Me, Oleré El Uhu, así como las canciones Dreamers y Muerte, dos inéditos.

Asimismo, señala que siempre tratan de innovar con sus trabajos musicales, para de esta manera sorprender a sus fans fieles y también para ganar a nuevos adeptos.

“Nunca procuramos hacer un disco que se parezca al anterior (...)”, dice.

Como parte del aniversario 20º, Ayala no descarta visitar próximamente Ecuador, con una gira prevista a iniciar el 28 de septiembre en Argentina y continuarán por Uruguay, Paraguay y Chile. “Posteriormente la idea es empezar a hacer más shows por el continente”, afirma.

De acuerdo con la música, en las redes sociales de Molotov comparten parte de lo que serán sus conciertos.

Los temas de Molotov, algunos de ellos además de ser música como tal, también se han dado la oportunidad de expresarse sobre diferentes temáticas, como la política, migración, entre otros.

“No todo es protesta (...), también hay otras cosas que te dan equilibrio en la vida, entonces vamos escribiendo un poquito eso de repente, porque sí hay cosas absurdas que encabronan (enojan) de la sociedad, por lo menos nosotros así lo sentimos y sí te sale el coraje, la idea de hacer una sola queda canción, a veces queda bien y otras no (...)”, sostiene.

Como parte de los logros de la banda, Ayala resalta estos más de 20 años de carrera musical, el acercamiento con el público, viajar y seguir haciendo música. (E)

Detalles

Molotov

Sobre el nuevo disco

MTV Unplugged El desconecte cuenta con la dirección musical de la productora Silvia Massy. Ella ha colaborado con Red Hot Chilli Peppers, Johnny Cash, entre otros. Dreamers y Muerte son las dos canciones inéditas de este álbum, que trabajaron con la disquera Universal Music. Ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.