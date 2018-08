The Cranberries celebra el aniversario 25 de su álbum debut con edición especial y material inédito

Madrid -

El año pasado, los miembros de The Cranberries -Dolores O'Riordan, Noel Hogan, Mike Hogan y Fergal Lawler- se reunieron para planear la celebración del 25 aniversario de su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, ¿So Why Can't We?' (1993).

Tras la prematura muerte de la cantante en enero de este 2018, los miembros restantes de la banda decidieron seguir adelante con la box set del 25 aniversario, que finalmente verá la luz el próximo 19 de octubre a través de Universal Music.

Este álbum alcanzó el puesto número 1 en el Reino Unido e Irlanda y vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. En ese momento Dolores comentó que el atractivo universal de las canciones de los Cranberries se basaba en "tener una vida y experiencias de seres humanos, tratarse como los seres humanos se tratan los unos a otros".

The Cranberries fueron una de las bandas más grandes de los noventa y este álbum incluye sus éxitos mundiales Linger y Dreams. Para la ocasión, el disco ha sido remasterizado en Abbey Road bajo la supervisión del miembro del grupo Noel Hogan.

La versión superdeluxe de 4CD en una caja incluye demos de las sesiones de grabación del álbum, demos de cassettes anteriores, temas en vivo del 91 al 94 (incluida su primera grabación en vivo) y las sesiones de radio de John Peel y RTE. También se incluyen caras B de los singles, postales y un póster.

Lo más destacado musicalmente es 'A Iosa', la única canción interpretada por Dolores en gaélico y que fue producida por Stephen Street durante la grabación del álbum. También están las primeras maquetas de Linger y Dreams, así como varias canciones de sus primeros años que nunca habían aparecido en ningún lanzamiento oficial de The Cranberries.

-Podemos conseguirlo-

Como compositora de la banda, Dolores fue la creadora de todos los títulos de los álbumes de la banda. "Everybody Else Is Doing It, ¿So Why Can't We? surgió de su obstinada determinación de triunfar. Elvis no siempre fue Elvis. Pensé que simplemente habíamos nacido en un lugar al azar, entonces ¿por qué no podemos ser tan exitosos también? Y creí que podíamos", rememoraba la artista.

Para Navidad de 1993, la banda había realizado una extensa gira por Europa y Estados Unidos y su regreso a Irlanda fue un acontecimiento triunfal. Su álbum debut ya había registrado ventas de más de 800.000 copias en los Estados Unidos y Linger había alcanzado el número 8 en aquel país. El álbum llegó al número 1 en Irlanda y el Reino Unido y alcanzó su punto máximo en el 18 en Estados Unidos. (E)