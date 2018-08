Johanna Fadul: Este papel me abrió muchas puertas

Daniela fue perversa, engreída y vengativa. Su maldad no conocía límites. Y se ganó el odio de sus enemigos a pulso como su madre en la serie, La Diabla (interpretada por Majida Issa). Su personaje en Sin senos sí hay paraíso, producida por Fox Telecolombia y Telemundo Studios –y que actualmente transmite Ecuavisa– convirtió a la colombiana Johanna Fadul en una de las nuevas villanas de los dramatizados latinoamericanos. Luego del fatal desenlace de su personaje, Fadul revela a este Diario cómo se sumó al seriado y en qué proyectos estará ahora.

“Habían hecho muchos casting a muchas actrices y como que no encontraban el personaje. Cuando yo llego a hacer mi casting fue automático, tanto en Telemundo como aquí en FOX, en Colombia, les encantó y dijeron, ya, es ella”, cuenta.

Fadul, quien dio vida a Daniela durante dos años, asegura que esta producción ha estado llena de sorpresas, porque nunca se hubiera imaginado el final de su papel. Cuando se enteró –dice– lo tomó con asombro y tristeza y en su muerte también aportó con ideas para que fuera una de las más recordadas.

#CasualStyle -- A post shared by JOHA FADUL (@johannafadul) on

Aug 28, 2018 at 1:25pm PDT

“Lo único que recibí fue amor, apoyo y positivismo de todo el público. Este personaje me ha abierto las puertas de una manera impresionante. Solo tengo gratitud”, sostiene Fadul.

Aunque siempre tuvo claro que se dedicaría a la actuación, comenzó en esta carrera en el 2003, Fadul no rechaza la oportunidad de probarse en otras áreas.

Recientemente participó en Exatlón Colombia, un reality de competencias deportivas que tiene como conductor al ecuatoriano Roberto Manrique.

“Yo también lo quería hacer, aquí en Colombia los realities no están tan bien vistos, pero le dije a mi mánager que quería coger experiencia, conocer un poco más, vivir como Johanna, duré tres semanas pero creo que fue suficiente para conocer algo diferente, que era lo que quería”, señala Fadul, casada con el también actor y cantante colombiano JuanSe Quintero.

Con él mantienen una actividad alterna: son youtubers. Tienen una cuenta en común (Johanna Fadul y JuanSe Quintero) en esta plataforma digital que registra a 162.857 suscriptores, hasta el cierre de esta edición. En este espacio comparten parte de su vida y en sus últimas publicaciones recrean los trabajos que realizan sus compatriotas en distintas áreas.

Próxima a visitar por primera vez Ecuador, se presentará en Guayaquil el 7 de septiembre en el Teatro Fedenador con el cantante Dennis Fernando, intérprete de la banda sonora de la serie, Fadul tiene dos propuestas para las que ya hizo casting, pero que prefiere no revelar su nombre, por cábala. “Hacer de villana me ha parecido demasiado divertido pero como carrera, como profesión y como actriz, mi reto es poder hacer personajes ciento por ciento diferentes. No quiero que me encasillen en un solo personaje”. (E)