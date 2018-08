Renata Salem cumple sueño en las pasarelas de México

Empezó como una actividad extracurricular; once años después, el modelaje se ha convertido en su profesión para la guayaquileña Renata Salem, de 22 años, quien hoy hace de México su pasarela.

“Era muy chica, yo solo quería una actividad extracurricular para tener qué hacer después de la escuela, mi madre me dijo entremos a modelaje para ver qué tal te va, para que aprendas a caminar bien, para la postura, todo empezó así...”, contó Salem, quien ingresó a los 11 a la agencia de modelos Klasse, de Denisse Klein.

“Ella (Denisse) me enseñó muchas cosas, todo lo que sé, lo que tiene que ver con modelaje, etiqueta, hasta comportamiento me enseñó (...). Me ha apoyado, me ha dado muchísimas oportunidades...”, apuntó.

Cuando ingresó a las clases vio que sus compañeras eran “más grandes” y eso le generó confianza. “Yo quería ser como ellas, quería parecer más grande, ser más fuerte, entonces desde chiquita siempre estuve compitiendo con todas y eso fue como práctica para lo que se venía después”, afirmó.

Pasó el tiempo y comenzó a trabajar como modelo para fotografías, comerciales, y eso hizo que lo viera como una carrera que la ayudaba económicamente. Luego se le dio la oportunidad de ir a la agencia en México, país en donde reside hace más de seis meses.

“Mi agencia madre (Klasse) me ofreció esta agencia en México, Model Zone (...). Ahora yo vivo en un departamento de la agencia con modelos internacionales, la convivencia es muy linda, conozco culturas, tengo nuevos retos cada día (...). He madurado muchísimo”, aseguró.

Cuando se le presentó la oportunidad de ir a México, de acuerdo con Salem, también hubo la opción de ir a India y otras naciones, pero se decidió por el país azteca, del cual destacó la cultura, gastronomía y la gente.

La actuación está entre los planes de Salem, ya hizo un casting para la cadena Televisa, que se le presentó como una opción y la aceptó, y por el momento ya tuvo conversaciones con una mánager de la cadena. “Les gusté muchísimo, no he firmado el contrato aún, por eso no quiero decir que ya estoy adentro, pero puedo decir que tengo un piecito adentro. Me van a dar clases de actuación, acento, dicción para desenvolverme mejor y tener más oportunidades...”, afirmó.

Antes de su viaje a México la modelo se preparó física, intelectual y emocionalmente. Salem, que entre sus planes tiene ser youtuber, cuenta que incluso viajó a Panamá, donde está su papá. Dice que le tomó seis meses alistarse para lo que venía fuera de su país. (I)