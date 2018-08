Papagayo elaborado con lonas de vallas publicitarias, el ganador en desfile ecológico

Dos semanas y media empleó Mishelle López para elaborar el traje papagayo por un 'Guayaquil libre e independiente', que resultó ganador en la V edición del desfile ecológico Reina de Guayaquil, más conocido como 'Guayaquil Natural'.

La candidata Ana María Moya, de 20 años, lució el diseño de López (graduada en la escuela de diseño Chio Lecca) y comentó que el material que empleó fue lona de vallas publicitarias y adhesivos de colores. "La verdad que sí fue un arduo trabajo conseguir el material, porque no es fácil, es un material que sí lo vuelven a utilizar. Recuerdo que cuando fui a reciclar, una persona me dijo: 'yo las hago fundas de basura'. Me ayudaron con donaciones", explicó López.

“Este es solo un escalón más para llegar a la gran final, para la cual me estoy preparando mucho. El traje es un papagayo, el cual está en peligro de extinción, por lo tanto el lema de este traje es por un Guayaquil libre (...). El papagayo es un símbolo de Guayaquil”, dijo Moya.

La joven comentó que Mishelle se encargó de la propuesta, la inspiración. "Yo solamente fui un canal para expresar lo que ella tenía", afirmó.

Segundo lugar fue para traje Virgen de la Merced

El segundo lugar fue para la candidata Carla García, de 24 años, con el traje denominado Virgen de la Merced, de María José Ledesma. El diseño fue elaborado a base de plástico reciclado de decoración de interiores, botellas de gaseosa y CD.

"Para mí significa bastante, pero significa más porque es un reconocimiento para María José Ledesma que realmente ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí en este desfile", dijo García.

Sobre su traje señaló que representa a la Virgen de la Merced, una propuesta que fue de Ledesma, quien contó que la elaboración le tomó tres días y que se inspiró en la virgen porque considera "elegante la ropa que lleva la virgen".

Tercer lugar fue para traje Catedral

Mientras que el tercer lugar fue para la candidata Doménica Rivas, de 19 años, quien lució el diseño de Natalia Velásquez, que se inspiró en la Catedral.

"Estoy fascinada, sobre todo que se hagan estos desfiles impulsando lo que es el reciclaje, cuidar la naturaleza. (Representando) a mi diseñadora, tratando de lucir lo mejor que se pudo (...)", indicó Rivas, quien sostuvo que el diseño también le propuso su diseñadora y destacó la importancia de la Catedral.

La Catedral, según Velásquez, fue elaborada con gambrela, polifon de piso, silicona, plástico de mantel y adornos de los individuales y le tomó una semana en realizarlo. "Primero hablé con Doménica, la conocí, ella me dijo: 'soy sencilla, tranquila'. Después de algunos bocetos que hice, mostré a mis hijas y me dijeron: 'mamá, la Catedral' y les respondí que 'sí', porque Doménica la inspira, me transmitió esa idea de algo bonito, que van con la personalidad de ella", explicó la Velásquez.

En la gala que se realizó ayer, las 18 candidatas a Reina de Guayaquil desfilaron con los trabajos de las alumnas de la escuela de diseño de la peruana Chio Lecca. Cada una de ellas recibió un diploma de honor por parte del municipio. Por primera vez se realizaó en las instalaciones la escuela de diseño Chio Lecca, el desfile ecológico.

Los diseños de todas las candidatas estuvieron inspirados en los lugares típicos del Puerto Principal, su arte, cultura y la mujer guayaquileña.

El jurado estuvo conformado por Jimena Huari, representante de la escuela de diseño Chio Lecca Fashion School; Romina Zeballos, Miss World Ecuador 2017 y Reina de Guayaquil 2012; y Mariana Burgos, diseñadora de modas. Ellos calificaron la originalidad, creatividad y sobre todo el material reciclado que usaron las diseñadoras.

Los trajes serán mencionados nuevamente en la gala final de la elección de Reina de Guayaquil, previsto a realizarse el 29 de septiembre, en la explanada del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (Malecón y Loja). (I)