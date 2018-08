Desaciertos, homenajes y premios en gala de los MTV

Nueva York -

La cubana Camila Cabello venció a grandes de la música como Beyonce, Bruno Mars y Drake y se llevó a casa los dos principales premios en los MTV Video Music Awards (VMA). “No puedo creer que esto sea para mí”, dijo Cabello, de 21 años, quien se separó del grupo Fifth Harmony a finales de 2016 para lanzar su carrera como solista.

La rapera neoyorquina Cardi B, de 25 años, hizo su primera aparición pública desde que dio a luz a su primer hijo en julio. “Hace un par de meses la gente decía: ‘Te estás jugando tu carrera teniendo un bebé’”, dijo Cardi B. “Tuve un bebé (...) y ahora sigo ganando premios”.

El mayor ganador de la gala fue Childish Gambino, el nombre artístico del actor Donald Glover, quien se llevó tres premios por su video This Is America ? Sobre la identidad negra y la brutalidad policial.

El rapero Logic presentó su canción One Day junto a decenas de niños inmigrantes y sus familias con camisetas blancas que decían “We are all human beings” (Todos somos seres humanos). La canción es una protesta contra la política que separó a miles de niños inmigrantes de sus padres en junio, tras cruzar la frontera con México sin papeles.

Las reacciones negativas no se hicieron esperar tras el egocéntrico e inconexo homenaje de Madonna a Aretha Franklin. Un breve video de Franklin se proyectó antes de que Madonna dijera que el ícono del soul fallecido el jueves “cambió el curso de mi vida”, y Respect de Franklin se escuchó al final de la ceremonia, mientras rodaban los créditos. Pero no hubo ningún número musical en vivo en honor a la leyenda. Muchos la criticaron por haber hecho del único homenaje a Franklin en la ceremonia un discurso sobre ella. (E)