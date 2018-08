'Grease', 40 años después

Quién podría olvidar Grease, Summer nigths, Hound dog, Mooning, We go together o todos aquellos pegajosos temas rockanroleros de la película Grease que hasta la actualidad nos ponen a bailar apenas suenan. Tampoco se puede dejar de lado el amor que hubo entre Danny Zuko (John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John), los protagonistas del filme, y que hizo vibrar a varias generaciones de adolescentes.

La cinta, que recaudó $394’955.690 y se convirtió por mucho tiempo en la película musical más taquillera de la historia, llegó este año a sus cuatro décadas. Y para celebrar la fecha, el elenco de esta producción se reunió la semana pasada en California en una ceremonia organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

En la cita se realizó una proyección conmemorativa del filme que catapultó a varias estrellas. Fue en este encuentro en el que Sony Pictures anunció que para celebrar estos 40 años lanzará una edición especial de la película con un final alternativo en el que Danny y Sandy se besan, así lo recogen varios portales extranjeros.

Los artífices de este reencuentro, que ya se había anunciado el año pasado, fueron los mismos Travolta y Newton-John. Durante esta gala, celebrada en el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills , los actores se mostraron muy felices y posaron juntos. Mostraron gran complicidad e incluso se animaron a bailar juntos, aunque un poco oxidados.

“Olivia y yo nos escribimos. He estado con ella cuando tuvo a su hija, cuando se divorció, cuando perdió a su hermana. Ella estuvo conmigo cuando me casé, cuando tuve hijos. Nuestra amistad es maravillosa y llena de recuerdos compartidos”, explicó Travolta a la prensa estadounidense.

Por su parte la eterna Sandy dijo a la revista People: “Hicimos algo que nos cambió la vida, y en la premiere nos dio la sensación de que la energía estaba ahí, tuvimos una recepción muy buena. Me siento afortunada de haber formado parte de esa película y de haber trabajado junto a John (Travolta), de quien me considero su amiga desde entonces”.

En la reunión por estos 40 años también se estuvieron presentes otros protagonistas de Grease, entre ellos Barry Pearl, quien interpretó el papel de Sonny o Didi Conn, quien se metió en la piel de Frenchy, la que transforma a Sandy. (E)