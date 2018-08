Brett Breeding, artista gráfico de DC Comics admirado por Galápagos

El artista gráfico Brett Breeding es uno de los invitados internacionales a la tercera edición de Comic Con Ecuador. El estadounidense es reconocido por varios trabajos, entre ellos, en el desarrollo de Superman con DC Comics. Cuenta que desde pequeño le gusta dibujar, comenzó a coleccionar comics desde los ocho años y es ahí cuando decidió lo que quería hacer, dibujar comics, por ello tomó clases de dibujo, practicaba todos los días.

En 1993 visitó por primera vez Ecuador, estuvo exactamente en Galápagos, en donde recorrió varios islas, una de ellas, Santa Cruz.

Luego de 25 años regresa, esta vez para exponer su trabajo en la convención de la cultura pop, en donde también se rinde tributo por los 80 años del comic de 'El hombre de acero'.

¿Qué significa Superman en su trayectoria como ilustrador?

Superman es conocido en todos lados, en mi trabajo con Superman he conocido a muchas personas adonde he ido y he conocido a gente que conoce mi trabajo. Me ha dado la oportunidad de viajar a muchos lugares. Trabajar con Superman e ilustrar me ha abierto las puertas (...). Un año antes de la muerte de Superman viajé a Galápagos, en 1993, cuando estaba en el bote, un miembro de la tripulación tenía copias de los comics de Superman. Fue una sorpresa grande, después de haber venido de tan lejos, a encontrarme con parte de mi trabajo acá.

¿Qué le pareció Galápagos?

¡Oh por Dios! Fue mi mejor viaje en toda la vida. Ahora estoy ahorrando para darles un viaje a los niños, para ofrecerles como regalo de graduación, espero regresar. Con las personas que nos conocimos durante el viaje hicimos un círculo social y nos mantenemos en comunicación.

Galápagos es un paraíso. Amo la naturaleza. Estuve alejado del mundo de los comics porque estuve enfermo y comencé hacer fotografía de la naturaleza.

Cuando eres fotógrafo tienes que escabullirte para hacer la fotografía, en Galápagos los animales vienen hacia a ti.

¿Cómo ayuda la nueva tecnología en el campo de la ilustración?

La tecnología ayuda bastante. Ayuda a que sea más fácil, se puede hacer ciertas cosas más rápido y sobre todo ayuda cuando hay que hacer una producción en masa. Hay muchos artistas que hoy hacen todo el trabajo de comics en la computadora, así que no existe trabajo original a mano cuando ellos terminan. Yo aún prefiero hacerlo de la manera tradicional con lápiz, papel, brochas, luego escaneo mis trabajos, los retoco y así los envío.

¿Cuál es su comic favorito?

Mi comics favoritos: Thor y Los vengadores

Comic Con Ecuador es un espacio para la cultura pop ¿es un buen inicio para los fans de los comics?

Absolutamente. Las convenciones actualmente están sucediendo en todos los lugares y ya son más locales, la gente ya no tiene que viajar distancias largas para ir a una convención. Mi opinión de esta convención es que se han esmerado en buscar a artistas, escritores, actores, productores de diferentes partes del mundo para enseñarles la variedad de comics. (Aunque) me dado que cuenta que la gente sabe más de cosas de televisión y no tanto de los comics. Les he comentado sobre la diferencia de las disciplinas.

Comic Con Ecuador se realiza hasta hoy. Brett Breeding se encuentra en la salón C del Centro de Convenciones de Guayaquil. Costo de la entrada $ 12 por persona. (E)