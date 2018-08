Daddy Yankee sufrió el robo de 2 millones de euros en joyas en España

Madrid -

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee sufrió un robo en un hotel de Valencia, España, que según la prensa local se elevaría a dos millones de euros en joyas, sustraídas de la caja fuerte por un ladrón que se hizo pasar por él.

Los representantes del coautor del éxito mundial 'Despacito' indicaron este jueves en Twitter que "el artista ha sido víctima de robo mientras estaba fuera de su hotel de Valencia".

"No se darán más declaraciones para no entorpecer de ninguna manera la investigación", agregó Nevarez PR, mientras que el "Rey del reguetón" no había hecho mención del hecho en sus redes sociales, con millones de seguidores.

Daddy Yankee denunció la noche del martes en la policía el robo de los diamantes y alhajas que guardaba en la caja fuerte, según publicó este jueves el diario digital de Valencia Las Provincias.

Una portavoz de la policía de Valencia (este) se limitó a confirmar a la AFP "un robo de joyas y dinero el martes" en un hotel de la ciudad, sin revelar la identidad de la víctima.

Según Las Provincias, un ladrón se hizo pasar por el artista y llamó a un empleado del hotel, que abrió la caja fuerte de la habitación. Además, el sospechoso sustrajo otras joyas y miles de dólares en efectivo de las habitaciones de la comitiva del cantante.

La policía tomó declaración a Ramón Luis Ayala, nombre de Daddy Yankee y a sus acompañantes, así como los empleados del hotel, e inspeccionó las habitaciones, sin encontrar huellas u otras pistas, agregó el diario digital.

Intérprete de temas que popularizaron el reguetón como 'Gasolina' y 'Lo que pasó, pasó', ofreció el domingo pasado un concierto en Valencia dentro de una gira europea. (E)