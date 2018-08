Superman y los Power Rangers, de cumpleaños

El escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster son los creadores de Superman, personaje que apareció por primera vez el 18 de abril de 1938 en Action Comics número uno.

Ochenta años después, la historia del Hombre de Acero, a través de cómics, llegó a su número 1.000. The New York Times presentó una recopilación de las publicaciones más memorables de la saga del superhéroe, de quien su historia también ha sido trasladada al cine, a la televisión y a otros escenarios, en donde tiene miles de seguidores. Asimismo, está presente en diferentes actividades vinculadas a los cómics, y en Ecuador no es la excepción.

Los Power Rangers con un especial

El 28 de este mes se cumplen 25 años de la transmisión del primer episodio de Mighty Morphin Power Rangers. Como parte de la celebración se presentará un episodio especial de Power Rangers Ninja Steel en la cadena Nickelodeon.

Billy (David Yost), Jason (Austin St. John), Trini (Thuy Trang), Zack (Walter Jones) y Kimberly (Amy Jo Johnson) fueron los primeros personajes.

Después de algunos episodios se sumó a ellos Tommy (Jason David Frank), quien es uno de los invitados internacionales a la tercera edición del Comic-Con Ecuador. Paul Schier (Bulk) y Jason Narvy (Skull), que también fueron parte del elenco de Power Rangers, asistirán a la cita que será del 10 al 12 de este mes en el Centro de Convenciones de Guayaquil. (I)