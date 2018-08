Arranca el rodaje de ‘Dolor y gloria’, cinta de Pedro Almodóvar

“Arrancamos bajo el cielo de Valencia, allá vamos”, dice el mensaje que acompaña una fotografía en Twitter, en la que aparece el director de Volver o Hable con ella sujetando la claqueta y acompañado de la actriz Penélope Cruz, que parece ir vestida de su personaje, con un vestido de flores y un delantal. Así Pedro Almodóvar anunció el inicio del rodaje de su nueva película, Dolor y gloria, a mediados de julio.

Antonio Banderas y Asier Etxeandía protagonizan el filme, en el que se contará la historia de un director de cine y abordará el tema de la creación, cinematográfica y teatral y la dificultad de separar esta de la propia vida, menciona un artículo de www.20minutos.es.

Según las palabras de Almodóvar, esta producción aborda “una serie de reencuentros, algunos físicos y otros recordados después de décadas, de un director de cine en su ocaso: los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó, los sesenta, los ochenta, la actualidad y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando”.

Rodando ayer con Cecilia Roth en Dolor y Gloria de Pedro #Almodovar.

Shooting #DoloryGloria by Pedro Almodóvar with the great actress Cecilia Roth

Foto de @manolopavonfoto⁩ pic.twitter.com/Yp1POA7a1K

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) 1 de agosto de 2018