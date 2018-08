La inspiración de Gustavo Santaolalla llegará a show de Quito

Su innovación, curiosidad y pasión por la música lo han llevado por diferentes proyectos que incluyen la producción de álbumes de galardonados artistas como Juanes, Café Tacvba, Julieta Venegas y otros. Pero también su producción propia ha brillado, colocándolo como uno de los protagonistas del boom del rock latinoamericano en los años 90.

Es Gustavo Santaolalla, cuya llegada al Ecuador está próxima, y no viene solo, trae consigo su gira Desandando el camino. Asegura sentirse emocionado de visitar estas tierras y compartir con el público lo que han sido 40 años de trayectoria.

“Pasó algo, viste, que tiene que ver con la edad, con el hecho de que cumplí 60 años y que iba a ser también abuelo y cosas personales mías que me hicieron apretar el botón de pausa, cosa que no suelo hacer nunca, y mirar un poco cómo llegué hasta acá. Entonces decidí hacer una especie de repaso de mi vida a través de algo que me acompaña desde muy chico que es la música”, cuenta el músico argentino sobre el concepto que maneja en su espectáculo que no solo llegará a Quito, en septiembre, sino a Colombia, Chile y México.

El dos veces ganador de los premios Óscar por sus bandas sonoras en las películas Brokeback Mountain (Secreto en la montaña), en 2006, y Babel, en 2007, afirma que siempre ha sido “un artista múltiple”. “Digamos que me he desempeñado en varias áreas, pero siempre he mirado hacia adelante (...), no me gusta quedarme en mi zona de confort, no me gusta repetir fórmulas, me gusta tomar riesgos”, añade el compositor.

A Love That Will Never Grow Old, uno de los temas de Secreto en la montaña, ganó un Globo de Oro a la mejor canción. Santaolalla también ha alcanzado un premio Bafta por la música de la cinta Diarios de motocicleta y otro por Babel. Creó también la banda sonora de Amores Perros y 21 gramos. Además es ganador de 17 premios Grammy.

“Yo creo que sería un necio al decir que no significan nada (los premios), del reconocimiento lo que es importante –creo yo– es que son reconocimientos al trabajo de uno, porque los premios no se los dan a uno como persona, sino se los dan a uno por su trabajo y este trabajo no se hace solo, se necesita gente”, dice

El argentino, creador de la banda sonora del videojuego The Last of Us, ha sido productor musical de importantes bandas y artistas como Caifanes, Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Divididos, Molotov, Bersuit Vergarabat, Jorge Drexler, y otros. Define a esta experiencia como un proceso de constante aprendizaje y enriquecimiento.

El show de Santaolalla será el 22 de septiembre, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Quito. Los boletos ( $ 75, $ 95, $ 125 y $ 145) están a la venta en TicketShow. (E)