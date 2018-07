Óscar Jaenada, el hombre de camaleónicos personajes

Su nombre es uno de los más googleados en el buscador. Desde abril pasado se convirtió, además, en uno de los villanos más odiados a través de su personaje en la producción de Netflix, Luis Miguel, la serie, en la que interpreta a Luisito Rey, padre del artista, que no solo catapultó la carrera de su hijo, sino que ahora le ha dado un giro a la del actor barcelonés.

Con 43 años, Óscar Jaenada tiene una extensa trayectoria en el teatro, cine y televisión.

Su versatilidad como intérprete le ha permitido asumir papeles en los que la transfiguración de sus personajes parece traerlos de regreso a la vida para el espectador, como en el caso del actor Mario Moreno Cantinflas y del cantaor José Monje Camarón.

Descansando de las cámaras y del asedio de los medios, Jaenada se vincula a las producciones no por reconocimientos sino por retos profesionales. Así lo asegura en entrevistas, como la que recoge la revista Esquire, en la que recalca que su participación en la serie de Netflix se dio porque lo atrajo la riqueza de su papel.

“Yo desde el primer día dejé claro que entraba en el proyecto por el personaje de Luis Rey. De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé, simplemente las he escuchado (...). Ahora, después del estreno, entiendo que me vinculen un poco a Luis Miguel… Pero a mí, ni fu ni fa”, recalca Jaenada.

Quien fuera modelo de pasarelas agrega: “Mi trabajo en este caso, como el de cualquier actor que quiere interpretar a un buen malvado, es que al final caigan bien, que el público empatice con el perverso”.

Hacer cine, actuar, es un sueño que tuvo toda la vida. Desde que su abuela le daba las entradas que recibía gratis para el cine, por tener un cartel publicitario en su balcón.

Jaenada es más que el villano que volcó a gran parte de la audiencia frente al televisor todas las noches de domingo hasta hace dos semanas.

Ganador de un premio Goya, en el 2005, a la mejor interpretación masculina protagonista, por Camarón, ese fue otro papel en el que se enfrentó a un desafío actoral.

En esta producción, Jaenada interpreta al cantaor gitano español José Monje, a quien conocían como Camarón, quien murió de cáncer del pulmón.

“No sabía nada del personaje, ni de su música (...). Pero me metí tanto en su piel que acabé transformándome incluso físicamente (...). En los días del rodaje en San Fernando hasta la gente por la calle me llamaba José. Me propuse ser Camarón, y acabé siéndolo”, destaca en una entrevista al diario español El País.

Con más de diez años de carrera, Jaenada asegura que su nacionalidad está donde el trabajo lo lleve y que su profesión lo ha ligado a México, en más de una ocasión. Con opiniones en contra se metió en la piel del comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas, en la película que lleva su nombre y que dirigió Sebastián del Amo.

“Fue realmente difícil encontrar a Mario Moreno y encontrar la confianza en las personas que yo quería que me hablaran de él sin que pensaran que era un imposible al ser español”, menciona Jaenada en una publicación del portal La Vanguardia. (E)

Reconocimientos

Premio Platino como mejor actor por Cantinflas y un Fotograma de Plata por su rol en Camarón.

Otras aspiraciones

Aunque subió por primera vez a un escenario a los 13 años soñaba con convertirse en ingeniero aeronáutico.

Carrera

Su formación actoral se forjó en el teatro, lejos de las salas de clases donde no se sentía cómodo.

Otros proyectos

También integra el elenco de la película Loving Pablo, con Javier Bardem y Penélope Cruz; y de El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam.