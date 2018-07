Nikki Mackliff, de la música a la actuación

En el 2009, una adolescente Nikki Mackliff visitaba la redacción de este Diario, para presentar su primer sencillo titulado Enamorada, canción de su autoría con la que entonces formalizaba también su carrera como cantante. Este amor por la música, contó entonces, nació cuando tenía ocho años, en las tardes de karaoke en las que cantaba con su padre.

Nueve años después, una Nikki más madura y extrovertida, no solo ha recorrido diversos escenarios musicales en el país, también asume el reto de diversificar su carrera artística y formarse como actriz, faceta que esta noche, a las 20:30, la lleva a protagonizar la obra Legally Blonde, junto a Belén Franco.

Esta producción forma parte del ciclo de microteatro de inglés, que organiza el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN), en el Estudio Paulsen, ubicado en la calle Numa Pompilio Llona, en el barrio Las Peñas, centro de Guayaquil.

“La actuación siempre me ha gustado, desde pequeña era supernovelera, yo quería hacer televisión, pero la vida me sorprendió empezando en el teatro con mi primer musical hace ya unos 4 o 5 años, llamado Amante a la antigua. Desde ahí no he dejado de hacer teatro”, indica Mackliff.

La artista guayaquileña, quien formó parte del coro de su colegio y que también estudió en un conservatorio de música de la ciudad, además cursó durante dos años y medio la carrera de música en una universidad.

“De ahí, todo lo demás lo he aprendido empíricamente y con profesores que me han ayudado a mejorar mi técnica vocal, además de proporcionarme enseñanzas del aspecto teórico de la música”, agrega.

Su vínculo con la actuación se dio a la par con sus proyectos musicales. La intérprete de Dejo de ser mía fue la protagonista de la serie web musical Nikki 4.0, que se emitió en el 2016, por CNT Play y también apareció en la obra de microteatro Enemiwis, dirigida por José Rengifo, con Verónica Pinzón.

“Actoralmente para cada papel he tenido un trainning enfocado a cada personaje. Siempre había buscado tener talleres largos y lo encontré en el Estudio Paulsen, siendo parte de los ocho meses de Técnica Meisner, dictado por el español Iñaki Moreno”, sostiene.

Esta semana, además de Legally Blonde, producción en la que hablará en inglés, Mackliff también es parte de la obra Cuatro maneras de contar una historia, escrita por José Miguel Flores, ganador del premio del I Concurso de Dramaturgia Estudio Paulsen. Esta puesta en escena, que se estrenará el jueves 2 de agosto, está ambientada en el Guayaquil del siglo XIX. Bajo la dirección de Henry Silva, el reparto lo integran también Miguel Ángel Ochoa, Maximiliano Metz y Carlos Serrano. “Es superinesperado, me llamaron de las dos obras casi al mismo tiempo. Nunca pensé en el fuerte trabajo que sería estar en dos producciones a la vez, teniendo en cuenta que una es en inglés. Pero cuando me llamaron nunca me fijé en eso, solo me fijé en que las funciones no se chocaran y pudiera hacerlo”, cuenta Mackliff.

Y en medio de sus proyectos actorales, la música siempre tiene espacio. Actualmente Mackliff experimenta con nuevos sonidos, dentro de su propuesta pop urbana, y promociona su más reciente tema Quiero, con el artista colombiano Lorduy. (E)