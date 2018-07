La nueva She-Ra; se filtran primeras imágenes del remake de Netflix.

Se filtraron las primeras imágenes de la nueva serie She-ra and the Princesses of Power que llevará Netflix y DreamWorks a la televisión en noviembre próximo.

Esta She-Ra, un remake de la serie estadounidense de los ochenta , ya no lleva un vestido escotado ni falda corta, presenta un traje y peinado diferente a la original, con una figura más infantil que adulta.

She-Ra es parte de la franquicia de los Masters of the Universe de la juguetería Mattel y de la desaparecida Filmation; la serie original llegó a Ecuador y se transmitió entre 1985 y 1989; tenía 93 capítulos.

El personaje es hermana gemela de He-man, que adquiere superpoderes al levantar en alto su espada y decir: Por el poder de Grayskull. En la serie de los ochenta, She-ra -quien oculta su identidad como la princesa Adora- lidera un grupo de rebeldes del planeta Etheria, que busca acabar con los hordianos que dominan el lugar. (I)